«Это дно»: разъяренный Лазарев публично взорвался после задержки рейса

Певец Сергей Лазарев оказался заложником неприятной ситуации, связанной с задержкой его рейса крупнейшей авиакомпанией. Из-за этого у артиста рухнули все планы.
«Это дно! Они скатываются все ниже в обслуживании. Позволяя многочасовые задержки, далее держать людей в душном самолете по 2 и более часов. Отношение к людям отвратительное. У людей рушатся планы, стыковка! Им плевать», — возмутился певец в запрещенной соцсети.
Сергей Лазарев активно гастролирует по России, его дни расписаны по минутам. Поэтому любой подобный инцидент может больно ударить по рабочему графику артиста, подвести людей, сорвать концерт или съемки. Певец уже не первый раз сталкивается с подобным.
Адвокат Евгений Тонкий в беседе с URA.RU на примере ситуации Лазарева рассказал, что нужно делать. В таких случаях работает Воздушный кодекс Российской Федерации, а также федеральные авиационные правила. У пассажира при задержке рейса есть ряд прав, о которых он должен знать.
«Первое — это право на отказ от полета. Такой отказ от перевозки считается вынужденным, и в данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет являлся невозвратным.
Второе — право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Пассажир вправе обратиться к перевозчику с претензией о возмещении убытков, которые он понес в связи с задержкой рейса. Например, если сорвались ранее оплаченные экскурсии. В случае Лазарева это могут быть расходы, которые документально доказуемы. Претензия подается в аэропорту, в пункты отправления или в аэропорту пункта назначения.
Третье — это право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки пассажиров в пункт назначения. В размере 100 рублей за каждый час просрочки, но не более чем 50% стоимости авиабилета. Если перевозчик не докажет, что просрочка имела место вследствие форс-мажора, либо устранения неисправности самолета, который угрожает жизни и здоровью пассажиров», — объясняет правозащитник.
Всего этого можно добиться, грамотно составив претензию и направив ее авиаперевозчику. Кроме этого, в случае задержки рейса законом предусматривается организация хранения багажа, предоставление комнат матери и ребенку, обеспечение прохладительными напитками, обеспечение горячим питанием, размещение в гостинице и так далее.
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