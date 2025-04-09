По какой цене Россия будет продавать газ в Европу

Россия будет продавать газ странам Евросоюза по биржевой цене, если поставки когда-нибудь возобновятся. Об этом в интервью URA.RU рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Европейцы последние десять лет настаивали на том, чтобы цена на газ была биржевой. Они рассчитывали, что между поставщиками будет постоянная конкуренция, будет рынок покупателя, а значит, такая цена будет выгоднее. По этой причине все контракты „Газпрома“ в Европе имеют биржевую индексацию, поэтому и норвежский, и российский газ в ЕС стоят примерно одинаково», — отметил эксперт.
Раньше исключения делались только для некоторых немецких компаний. Им давали определенную скидку, потому что с ними была взаимная интеграция: российские предприятия участвовали в сбытовых активах на территории Германии, а немцы в активах по добыче в России, уточнил Юшков.
После начала специальной операции на Украине поставки российского газа в Европу стали резко сокращаться. Если в 2021 году экспорт энергоносителя составил 206 млрд, то в 2022-м уже около 120 млрд, а в 2023 году сократился примерно до 80 млрд кубометров. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в январе 2025 года заявила, что страны Запада «заплатили высокую цену за достижение свободы» от российского газа. По ее словам, импорт этого вида топлива из России в ЕС упал на 75%.
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