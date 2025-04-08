Япония не настроена на мир с Россией — будет ли новый конфликт

Япония не настроена на заключение мирного договора с Россией. Однако вряд ли Токио решится на новый вооруженный конфликт Москвой, чтобы взять под контроль Южные Курилы, сказал в интервью URA.RU завкафедрой востоковедения МГИМО МИД РФ, профессор Дмитрий Стрельцов.
«Я не думаю, что будет новый вооруженный конфликт. Япония будет пытаться решить этот вопрос дипломатическим путем. Никаких признаков того, что Япония будет пытаться применять силу, нет. Но по факту в позиции Японии ничего не изменилось — никаких сигналов России о возобновлении диалога нет», — отметил эксперт.
В ежегодном дипломатическом докладе «Синяя книга» японский МИД заявил, что желает заключить мирный договор с Россией. Однако после введения антироссийских санкций переговоры по этому вопросу между Москвой и Токио прекратились.
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