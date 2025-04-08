Мирный договор не будет подписан — он заморожен

История с мирным договором между Россией и Японией останется в замороженном виде на много лет. Стороны не могут договориться как минимум с 1991 года (хотя до этого была еще декларация 1956-го). У японцев был шанс поставить точку в этом вопросе в начале 2000-х, когда президент РФ Владимир Путин предложил реалистичный план действий, но Токио им не воспользовался. Попытается ли Япония решить вопрос военным путем, в интервью URA.RU рассказал завкафедрой востоковедения МГИМО МИД РФ Дмитрий Стрельцов.
- МИД Японии в дипломатическом докладе, так называемой «Синей книге», вновь заявил, что намерен заключить мирный договор с Россией и решить вопрос Южных Курил. На ваш взгляд, можно ли это считать позитивным сдвигом в наших отношениях, которые в 2022 году дали трещину?
- Нет. Это стандартная формулировка. По факту в позиции Японии ничего не изменилось. Япония всегда занимала принципиальную позицию о том, что необходимо решить вопрос о Южных Курилах.
И в этих формулировках нет никакого сигнала России о том, что Япония, скажем, настроена на возобновление диалога о мирном договоре. А о том, что Япония стремится к решению этой проблемы, они всегда говорили.
- Почему эта история с мирным договором тянется уже почти 70 лет?
- Дело в том, что Япония не желает признать переход Южных Курил в состав Советского Союза, а затем — России. Там считают острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и группу небольших островов Хабомаи незаконно оккупированными. Советский Союз, а следом и Россия как правопреемница считает их своими, в результате Второй мировой войны. И этот факт просто Японии нужно признать.
- Но ведь, капитулировав, Япония, по факту, признавала договоренности союзников о послевоенном разделении территорий?
- Здесь речь о Сан-Францисском мирном договоре 1951 года между Союзными державами и Японией. Согласно этому документу, Япония отказалась от всех прав и претензий на Курильские острова, а также на часть Сахалина и прилегающих к нему островов, которые перешли под контроль Японии по Портсмутскому Договору от 5 сентября 1905 года.
- СССР этот мирный договор не подписывал, но среди 49 подписантов — и сама Япония, и США, и Великобритания…
- Совершенно верно. Но, по мнению Японии, эти договоренности, не касаются четырех островов, споры вокруг которых и продолжаются по сей день, — Итурупа, Кунашира и Шикотана, а также группы островов Хабомаи. Есть Курильские острова, от которых Япония отказалась, а есть вот эти четыре острова. Здесь Токио ссылается на текст Симодского трактата от 1855 года (Симодский трактат — первое дипломатическое соглашение между Россией и Японией, — ред.), когда именно эти острова были признаны за Японией.
- Советский Союз, насколько знаю, вообще не муссировал тему мирного договора с Японией. Но в начале 1991 года Россия вернулась к этому вопросу. Был ли период, когда мы были близки к подписанию?
- Такого периода, пожалуй, не было. Были неформальные попытки решить этот вопрос. В 1992 году, например, был визит тогдашнего министра иностранных дел Андрея Козырева в Токио и попытки договориться как-то по поводу Курил. Он предлагал все делать поэтапно, но Япония тогда была еще более жестко настроена и потребовала сразу все четыре острова.
В 2001 году, когда президент России Владимир Путин встречался с премьер-министром Японии Есиро Мори в Иркутске, они договорились о том, что нужно решать этот вопрос на основе Совместной декларации СССР и Японии, подписанной в 1956 году. Это был бы хоть какой-то выход из ситуации, какая-то дорожная карта. Но Япония эту линию быстро свернула, потому что пришел новый премьер [Танака Макико], и этот шанс заключить мирный договор был упущен.
- А что конкретно имеете в виду из этой декларации?
- Там есть девятый пункт, согласно которому Советский Союз и Япония согласились на восстановление дипломатических отношений и ведение переговоров о мирном договоре. СССР при этом готов был пойти навстречу Японии и согласился передать острова Хабомаи и Шикотан, но после заключения мирного договора. Это была своего рода формула решения проблемы границ.
- Если не ошибаюсь, за последние лет десять наиболее конструктивный диалог у нас был с правительством Синдзо Абэ. Как вы оцениваете настрой нового правительства Японии относительно мирного договора?
- Никаких признаков готовности нового правительства Японии восстановить диалог с Россией нет. Япония полностью идет в фарватере США, и даже не столько США, сколько в целом западного подхода к России. Этим объясняется то, что Япония присоединилась к огромному количеству санкций против России, начиная с 2022 года.
- Когда-нибудь мы сможем договориться? Или точку может поставить только новый вооруженный конфликт?
- Я не думаю, что будет новый вооруженный конфликт. Япония будет пытаться решить этот вопрос дипломатическим путем. Никаких признаков того, что Япония будет пытаться применять силу, нет. Скорее всего, ситуация будет в том же виде, что и сейчас, — в замороженном.
- Сколько времени это будет тянуться?
- Неизвестно. Пока что-то кардинально не изменится либо в России, либо в Японии, эта история с мирным договором так и будет тянуться из года в год.
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