В Чусовом, где жители жаловались Путину на подорожание коммуналки, новый рост тарифов на ЖКУ

В Чусовом Пермского края с 1 марта увеличился размер платы за содержание жилых помещений. Новые тарифы администрация Чусовского округа утвердила в конце декабря 2024 года. Некоторые горожане оказались неприятно удивлены произошедшим. Так, в соцсетях появилось фото декабрьской и мартовской платежки, которое предоставил один из собственников жилого помещения. Он пояснил, что с марта плата за содержание жилья для него выросла на 1100 рублей.
«Квитанции за декабрь 2024 года и за март 2025. Скобками выделен тариф на содержание [жилья]. Сравните пожалуйста: 23,64 рубля [за квадратный метр] против 96,84 рублей. Не слабо подняли?» — написал горожанин. Чусовлянин уточнил, что жилое помещение расположено в пятиэтажке на улице 50 лет ВЛКСМ, где ранее располагалось общежитие.
Пользователи Сети, комментируя опубликованный пост, выразили недовольство тем, что власти опять не уведомили горожан о повышении тарифов на ЖКУ. «С чем это связано? Где расчеты? Куда понадобились в очередной раз деньги?» — задалась вопросом Людмила Бахмутова-Абатурова. Чусовлянка Наталья Сайранова отметила, что многие, с кем она общалась, планируют переехать в Пермь из города только потому, что стоимость ЖКУ в Чусовом «намного выше, чем в Перми».
На сайте администрации указано, что размер платы для указанных зданий с 1 марта составляет 96,84 рубля за квадратный метр. Речь идет о «4-5 этажных зданиях типа бывших общежитий секционного коридорного типа с благоустройством (кирпичные, шлакоблочные, панельные)», сообщается на сайте мэрии.
URA.RU рассказывало, что в декабре 2024 года жители Чусового записали видеообращение, адресованное президенту России Владимиру Путину. В нем они пожаловались главе государства на двукратный рост платы за отопление. В краевом правительстве объяснили, что подорожание произошло из-за новых нормативов на теплоснабжение и коснулось домов, в которых не установлены общедомовые приборы учета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!