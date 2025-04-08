Главе свердловского мининвеста грозит отставка из-за поездки в Эмираты

Очередная зарубежная командировка может стоить должности министру инвестиций Свердловской области Вадиму Третьякову. По данным URA.RU, его отсутствие на последнем заседании правительства неприятно удивило руководство региона, актуализировался вопрос об отставке. Звучит даже фамилия сменщика.
«Третьяков улетел в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) на инвестиционный конгресс AIM, пробудет там почти до конца недели. Из-за этого пропустил заседание [правительства]. Неаккуратное действие в период кадровых решений по составу кабмина», — передал настроение руководства осведомленный собеседник URA.RU.
Еще одна зарубежная командировка у Третьякова запланирована на конец мая в Индонезию, туда он летит в составе деловой миссии. В 2024-м Третьяков стал самым «результативным» по количеству выездов за рубеж, обогнав даже министра внешнеэкономических связей региона Вячеслава Ярина.
Ряд источников URA.RU допускают, что врио свердловского губернатора Денис Паслер может предложить возглавить мининвест своему заму Дмитрию Ионину, который как раз курирует сферу, став так называемым «играющим тренером». «В целом это вписывается в управленческую логику Паслера, у которого все замы в Оренбурге (этим регионом он руководил с 2019 года — прим. URA.RU) совмещали министерские посты», — поделился другой источник.
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