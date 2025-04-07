Банк из ХМАО улучшил позиции в рейтинге Forbes

«Сургутнефтегазбанк» (СНГБ) из ХМАО, связанный с компанией «Сургутнефтегаз», поднялся с 36-й на 32-ю строчку в ежегодном рейтинге Forbes «100 надежных российских банков». Об этом сообщает пресс-служба издания.
«В 2024 году „Сургутнефтегазбанк“ занимал 36-е место с объемом активов 119,77 млрд рублей. В 2025 году СНГБ занял 32-е место, активы выросли до 120,16 млрд рублей», — указано в списке на сайте Forbes.
При этом уровень надежности банка остался на прежнем уровне — три звезды из пяти, что соответствует категории, в которую входят небольшие, но достаточно надежные банки. Forbes составляет рейтинг на основе данных ведущих российских рейтинговых агентств: АКРА, «Эксперт РА», НКР и НРА, и отражает кредитоспособность банков в рублях. Внутри каждой группы ранжирование шло по объему активов.
Ранее URA.RU писало, что в 2024 году «Сургутнефтегазбанк» занял 12-е место среди банков России по размерам прироста активов в 2023 году. Капитал финансовой организации вырос на 30%.
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