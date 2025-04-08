Задержана ректор Псковского университета по делу о хищении зарплат

Ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина задержана в рамках расследования дела о присвоении бюджетных средств. Об этом сообщают в правоохранительных органах.
«В отношении ректора ПсковГУ Ильиной возбуждено уголовное дело <...>, она задержана», — передает РИА Новости слова источника в правоохранительных органах. Там уточнили, что ей предъявлены обвинения в присвоении государственных финансов.
Издание Life уточняет, что, по словам преподавателей вуза, ректор присваивала часть их заработной платы. Ильина организовала повышение выплат для сотрудников, однако разницу между суммами якобы удерживала для себя. На звонки корреспондента URA.RU в приемной ректора не ответили.
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