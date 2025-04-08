РИАН: у задержанного ректора Псковского вуза нашли элитное жилье

У задержанного ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной нашли две элитные квартиры в Москве общей стоимостью около 40 миллионов рублей. Об этом сообщают в правоохранительных органах.
«Ильина купила две квартиры в престижном районе Тропарево-Никулино. Их площадь составила около 58 квадратных метров и около 50 квадратных метров соответственно», — передает РИА Новости сообщение источника в органах. Общая стоимость недвижимости задержанного ректора составляет 40 миллионов рублей.
По информации правоохранителей, квартира была зарегистрирована на имя матери-пенсионерки Ильиной, которая не имела официального источника доходов. Большую часть доходов ректора составляли не ее официальная заработная плата, а средства, полученные в результате осуществления мошеннической схемы.
Помимо этого, РИАН обнародовало видеоматериалы, на которых зафиксирован момент задержания Ильиной. На кадрах видно, как представитель правоохранительных органов сообщает Ильиной о возбуждении в ее отношении уголовного дела по обвинению в хищении бюджетных денежных средств. На звонки корреспондента URA.RU в УМВД России по Псковской области не ответили.
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