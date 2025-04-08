Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подвергся нападению со стороны страуса, который его укусил. Об этом сообщает его супруга в своих социальных сетях.
На кадрах видно, как страус подходит к открытому окну автомобиля, в котором находится Джонсон, его супруга и ребенок, посетившие парк дикой природы в Техасе. Животное укусило экс-премьера за руку, после чего тот нецензурно выругался. «Слишком смешно, чтобы не поделиться», — поделилась жена Джонсона, опубликовав видео.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.