Борис Джонсон обматерил укусившего его страуса. Видео

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Страус укусил Джонсона за руку
Страус укусил Джонсона за руку Фото:

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подвергся нападению со стороны страуса, который его укусил. Об этом сообщает его супруга в своих социальных сетях.

На кадрах видно, как страус подходит к открытому окну автомобиля, в котором находится Джонсон, его супруга и ребенок, посетившие парк дикой природы в Техасе. Животное укусило экс-премьера за руку, после чего тот нецензурно выругался. «Слишком смешно, чтобы не поделиться», — поделилась жена Джонсона, опубликовав видео. 

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подвергся нападению со стороны страуса, который его укусил. Об этом сообщает его супруга в своих социальных сетях. На кадрах видно, как страус подходит к открытому окну автомобиля, в котором находится Джонсон, его супруга и ребенок, посетившие парк дикой природы в Техасе. Животное укусило экс-премьера за руку, после чего тот нецензурно выругался. «Слишком смешно, чтобы не поделиться», — поделилась жена Джонсона, опубликовав видео. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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