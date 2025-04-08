Российские средства противовоздушной обороны успешно уничтожили десять украинских беспилотных аппаратов вечером в понедельник. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«В период с 19:20 до 21:15 (мск) дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщило министерство в своем telegram-канале. Среди уничтоженных БПЛА, четыре были сбиты над Черным морем, по два аппарата — над Воронежской и Пензенской областями, а также над Республикой Крым.
Ранее сообщалось, что за одну ночь было уничтожено и перехвачено 59 дронов. В основном инциденты произошли, над Ростовской и Астраханской областями.
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