08 апреля 2025

Российское ПВО отразило массовую атаку БПЛА на три региона РФ

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ПВО ВС РФ отработали по БПЛА ВСУ
ПВО ВС РФ отработали по БПЛА ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства противовоздушной обороны успешно уничтожили десять украинских беспилотных аппаратов вечером в понедельник. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. 

«В период с 19:20 до 21:15 (мск) дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщило министерство в своем telegram-канале. Среди уничтоженных БПЛА, четыре были сбиты над Черным морем, по два аппарата — над Воронежской и Пензенской областями, а также над Республикой Крым.

Ранее сообщалось, что за одну ночь было уничтожено и перехвачено 59 дронов. В основном инциденты произошли, над Ростовской и Астраханской областями.

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Российские средства противовоздушной обороны успешно уничтожили десять украинских беспилотных аппаратов вечером в понедельник. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.  «В период с 19:20 до 21:15 (мск) дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщило министерство в своем telegram-канале. Среди уничтоженных БПЛА, четыре были сбиты над Черным морем, по два аппарата — над Воронежской и Пензенской областями, а также над Республикой Крым. Ранее сообщалось, что за одну ночь было уничтожено и перехвачено 59 дронов. В основном инциденты произошли, над Ростовской и Астраханской областями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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