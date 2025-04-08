Цена нефти марки Brent упала ниже 62 долларов впервые за четыре года

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 3,41%, достигнув отметки в 62,02 доллара за баррель, следует из данных торгов. Это является самым низким уровнем с начала апреля 2021 года.
«По состоянию на 22.17 (мск) цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,41% — до 62,02 доллара за баррель. Минутами ранее показатель впервые с 7 апреля 2021 года опускался ниже 62 долларов», — передает РИА Новости данные торгов.
Цены на нефть показывают снижение на фоне решения президента США Дональда Трампа ввести таможенные тарифы на импорт товаров из различных стран. В дополнение, для отдельных стран были установлены специальные зеркальные пошлины, величина которых зависит от объема торгового дефицита с этими государствами. С 9 апреля Вашингтон ввел 104-процентные тарифы на товары из Китая, передает «Царьград», ссылаясь на данные Fox Business.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.