Кадыров: нападение на пост ГАИ в Чечне координировали из Турции и Украины

Нападение на пост ГАИ в Ачхой-Мартане координировали из Турции и Украины. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Обсуждалось нападение на сотрудников полиции в Ачхой-Мартане, в результате которого нападавший был ликвидирован на месте. Установлены также и личности тех, кто руководил его действиями. Некоторые из них находятся в Турции, а руководит их действиями гражданин Украины. Каждого из них мы призовем к суровому ответу», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале.
В Ачхой-Мартане неизвестный с ножом напал на полицейских вызвал широкий резонанс. Нападавший был ликвидирован. По факту возбуждено уголовное дело, передает «Царьград».
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