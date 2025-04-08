08 апреля 2025

Кадыров: нападение на пост ГАИ в Чечне координировали из Турции и Украины

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Кадыров поручил наказать виновных по всей строгости закона
Кадыров поручил наказать виновных по всей строгости закона Фото:

Нападение на пост ГАИ в Ачхой-Мартане координировали из Турции и Украины. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Обсуждалось нападение на сотрудников полиции в Ачхой-Мартане, в результате которого нападавший был ликвидирован на месте. Установлены также и личности тех, кто руководил его действиями. Некоторые из них находятся в Турции, а руководит их действиями гражданин Украины. Каждого из них мы призовем к суровому ответу», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале.

В Ачхой-Мартане неизвестный с ножом напал на полицейских вызвал широкий резонанс. Нападавший был ликвидирован. По факту возбуждено уголовное дело, передает «Царьград». 

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Нападение на пост ГАИ в Ачхой-Мартане координировали из Турции и Украины. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Обсуждалось нападение на сотрудников полиции в Ачхой-Мартане, в результате которого нападавший был ликвидирован на месте. Установлены также и личности тех, кто руководил его действиями. Некоторые из них находятся в Турции, а руководит их действиями гражданин Украины. Каждого из них мы призовем к суровому ответу», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале. В Ачхой-Мартане неизвестный с ножом напал на полицейских вызвал широкий резонанс. Нападавший был ликвидирован. По факту возбуждено уголовное дело, передает «Царьград». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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