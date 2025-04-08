Главный коуч правительства ХМАО сохранит свой пост после ареста патрона

Главный кадровик ХМАО — директор департамента госслужбы и противодействия коррупции Александр Деменко — согласовал продление трудового договора с руководителем Регионального института управления Владимиром Аникиным. Оба чиновника считаются ставленниками бывшего первого зама губернатора по политике Югры Алексея Шипилова, который сейчас находится в Тюменском СИЗО по подозрению в коррупции. Переназначить Аникина должны в середине апреля — проект документа опубликован на сайте правительства.
«В отношении Аникина В.А. проведена оценка компетенций кандидата на замещение вакантной должности в установленном порядке и получен положительный результат оценки. Департаментом были произведены все необходимые действия по проверке кандидата на должность руководителя, в том числе выполнен запрос информации на официальном сайте ФНС», — указано в пояснительной записке к проекту распоряжения губернатора.
Глава РИУ, как и другие представители окружной политэлиты, ходил с экс-идеологом кабмина Шипиловым в походы и штурмовал перевал Дятлова. Аникин прославился в 2023 году. Он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» философские наблюдения, сопроводив пост фотографией из салона «Майбаха». Он заявил, что из соискателей, которые, в основном, смотрят ТВ в свободное время, получаются недалекие сотрудники. А самые творческие и одаренные работники — якобы те, кто посвящают себя бескорыстному служению людям.
После звонка из редакции URA.RU Аникин на всякий случай удалил скандальный пост и закрыл профиль. Цифровой детокс главы РИУ продлился до января 2025 года, и страница вновь открыта. Но пока скандальных высказываний на ней не замечено.
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