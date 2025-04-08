КХЛ наказала «Автомобилист» за действия болельщиков

КХЛ оштрафовал «Автомобилист» за действия фанатов во время решающего матча плей-офф против «Ак Барса». Об этом сообщила сама лига.
«Во время матча лигой было зафиксировано, что болельщики домашней команды допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника», — говорится в заявлении КХЛ на сайте. Лига также призвала болельщиков сохранять уважение друг к другу, а клубам напомнила о необходимости уделить особое внимание профилактике подобных инцидентов.
Матч «Автомобилиста» и «Ак Барса» закончился 1:2 во втором овертайме, во время которого казанская команда встретила неодобрительный гул трибун из-за спорного эпизода. На этом путь екатеринбургской команды в Кубке Гагарину закончился. Игроки не могли поверить, что плей-офф закончился. Позже «Автомобилист» обвинил судей в предвзятости.
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