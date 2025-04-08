08 апреля 2025

КХЛ наказала «Автомобилист» за действия болельщиков

КХЛ оштрафовала «Автомобилист» за действия фанатов во время матча с «Ак Барс»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Автомобилист» оштрафовали из-за кричалок фанатов в сторону «Ак Барса»
«Автомобилист» оштрафовали из-за кричалок фанатов в сторону «Ак Барса» Фото:

КХЛ оштрафовал «Автомобилист» за действия фанатов во время решающего матча плей-офф против «Ак Барса». Об этом сообщила сама лига.

«Во время матча лигой было зафиксировано, что болельщики домашней команды допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника», — говорится в заявлении КХЛ на сайте. Лига также призвала болельщиков сохранять уважение друг к другу, а клубам напомнила о необходимости уделить особое внимание профилактике подобных инцидентов.

Матч «Автомобилиста» и «Ак Барса» закончился 1:2 во втором овертайме, во время которого казанская команда встретила неодобрительный гул трибун из-за спорного эпизода. На этом путь екатеринбургской команды в Кубке Гагарину закончился. Игроки не могли поверить, что плей-офф закончился. Позже «Автомобилист» обвинил судей в предвзятости.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
КХЛ оштрафовал «Автомобилист» за действия фанатов во время решающего матча плей-офф против «Ак Барса». Об этом сообщила сама лига. «Во время матча лигой было зафиксировано, что болельщики домашней команды допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника», — говорится в заявлении КХЛ на сайте. Лига также призвала болельщиков сохранять уважение друг к другу, а клубам напомнила о необходимости уделить особое внимание профилактике подобных инцидентов. Матч «Автомобилиста» и «Ак Барса» закончился 1:2 во втором овертайме, во время которого казанская команда встретила неодобрительный гул трибун из-за спорного эпизода. На этом путь екатеринбургской команды в Кубке Гагарину закончился. Игроки не могли поверить, что плей-офф закончился. Позже «Автомобилист» обвинил судей в предвзятости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...