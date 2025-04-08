Кадры предвзятого судейства «Авто» отправит в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ Фото: Илья Московец © URA.RU

Руководство екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» обвинило судей в предвзятости после вылета из плей-офф КХЛ, проиграв казанскому «Ак-Барсу» в седьмом матче серии. Моменты с эпизодами игнорирования опасной игры судейством клуб подготовил для подачи в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, рассказали в пресс-службе команды.

«Это эпизод с ударом высоко поднятой клюшкой по голове Алексея Бывальцева, а также моменты с подножками Максиму Денежкину и Кириллу Воробьеву, оставшиеся без внимания арбитров матча», — следует из поста в сообществе ХК соцсети «ВКонтакте». Главными судьями седьмого матча были Виктор Бирин и Иван Фатеев. Отмечается, что второй судья работал и на третьем матче, в котором «Ак-Барс» ни разу не получил численное меньшинство.

«Автомобилист» уступил казанскому клубу в седьмом матче серии 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина со счетом 3:4. Решающая встреча прошла в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» при 11,6 тысячах зрителей. Уральцы не выполнили задачу, поставленную руководством перед сезоном: выиграть трофей.

Первый матч серии закончился в пользу «Ак Барса» со счетом 1:4. Далее «Автомобилист» дважды подряд обыграл казанцев. Сначала они взяли реванш — 4:3, а затем вырвали победу на 93-й минуте во втором овертайме. После этого игроки «Автомобилиста» потерпели два гостевых разгромных поражения, между которыми победили дома со счетом 2:0.

Цель выиграть Кубок Гагарина поставил директор «Автомобилиста» Максим Рябков на предсезонной пресс-конференции. Он заявил, что приемлемым минимумом будет выход в финальную серию конференции — полуфинал плей-офф КХЛ.