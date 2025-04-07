ХК «Автомобилист» вылетел из Кубка Гагарина. Фото

«Автомобилист» выбыл из плей-офф КХЛ, уступив «Ак Барсу» в овертайме
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«Автомобилист» семь матчей боролся за выход во второй раунд
«Автомобилист» семь матчей боролся за выход во второй раунд Фото:

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) уступил «Ак Барсу» (Казань) в седьмом матче серии 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина. Уральцы не выполнили задачу, поставленную руководством перед сезоном: выиграть трофей. Счет серии составил 3:4, а игры 1:2 ОТ (1:1; 0:0; 0:0; 0:1), передает корреспондент URA.RU.

Решающая встреча прошла в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» при 11,6 тысячах зрителей. Счет открыл форвард Александр Шаров, замкнув передачу бомбардира Стефана Да Косты перед воротами соперника на девятой минуте. Под конец первого отрезка «Ак Барс» получил большинство, в котором надавил на оборону хозяев и смог отыграться. Автором ответной шайбы стал нападающий Илья Сафонов.

Второй и третий период прошли без заброшенных шайб. Команды перешли в овертайм. В дополнительное время на 84-й минуте судьбу путевки в следующий раунд решила шайба форварда «Ак Барса» Кирилла Семенова при игре 5 на 4. Его встретил неодобрительный гул трибун из-за спорного эпизода, благодаря которому казанцы оказались в большинстве.

Первый матч серии закончился в пользу «Ак Барса» со счетом 1:4. Далее «Автомобилист» дважды подряд обыграл казанцев. Сначала они взяли реванш — 4:3, а затем вырвали победу на 93-й минуте во втором овертайме. После этого игроки «Автомобилиста» потерпели два гостевых разгромных поражения, между которыми победили дома со счетом 2:0.

Цель выиграть Кубок Гагарина поставил директор «Автомобилиста» Максим Рябков на предсезонной пресс-конференции. Он заявил, что приемлемым минимумом будет выход в финальную серию конференции — полуфинал плей-офф КХЛ.

Незадолго до матчей на вылет уральцы переехали на новую «УГМК-Арену», которую официально открыли 10 марта в присутствии федеральных VIP. На стройку ушло около пяти лет и 24 миллиарда рублей. Подробнее о том, почему было бы проще построить завод — в репортаже URA.RU.

В сезоне 2023/24 екатеринбуржцы достигли высшей точки в истории своих выступлений в КХЛ, завоевав бронзу Кубка Гагарина. Они уступили в седьмом матче будущему победителю — «Металлургу» (Магнитогорск). В первом раунде ХК «Автомобилист» обыграл все тот же «Ак Барс», а во втором — СКА (Санкт-Петербург).

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Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) уступил «Ак Барсу» (Казань) в седьмом матче серии 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина. Уральцы не выполнили задачу, поставленную руководством перед сезоном: выиграть трофей. Счет серии составил 3:4, а игры 1:2 ОТ (1:1; 0:0; 0:0; 0:1), передает корреспондент URA.RU. Решающая встреча прошла в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» при 11,6 тысячах зрителей. Счет открыл форвард Александр Шаров, замкнув передачу бомбардира Стефана Да Косты перед воротами соперника на девятой минуте. Под конец первого отрезка «Ак Барс» получил большинство, в котором надавил на оборону хозяев и смог отыграться. Автором ответной шайбы стал нападающий Илья Сафонов. Второй и третий период прошли без заброшенных шайб. Команды перешли в овертайм. В дополнительное время на 84-й минуте судьбу путевки в следующий раунд решила шайба форварда «Ак Барса» Кирилла Семенова при игре 5 на 4. Его встретил неодобрительный гул трибун из-за спорного эпизода, благодаря которому казанцы оказались в большинстве. Первый матч серии закончился в пользу «Ак Барса» со счетом 1:4. Далее «Автомобилист» дважды подряд обыграл казанцев. Сначала они взяли реванш — 4:3, а затем вырвали победу на 93-й минуте во втором овертайме. После этого игроки «Автомобилиста» потерпели два гостевых разгромных поражения, между которыми победили дома со счетом 2:0. Цель выиграть Кубок Гагарина поставил директор «Автомобилиста» Максим Рябков на предсезонной пресс-конференции. Он заявил, что приемлемым минимумом будет выход в финальную серию конференции — полуфинал плей-офф КХЛ. Незадолго до матчей на вылет уральцы переехали на новую «УГМК-Арену», которую официально открыли 10 марта в присутствии федеральных VIP. На стройку ушло около пяти лет и 24 миллиарда рублей. Подробнее о том, почему было бы проще построить завод — в репортаже URA.RU. В сезоне 2023/24 екатеринбуржцы достигли высшей точки в истории своих выступлений в КХЛ, завоевав бронзу Кубка Гагарина. Они уступили в седьмом матче будущему победителю — «Металлургу» (Магнитогорск). В первом раунде ХК «Автомобилист» обыграл все тот же «Ак Барс», а во втором — СКА (Санкт-Петербург).
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© Служба новостей «URA.RU»
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