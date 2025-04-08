08 апреля 2025

Почему курганским работодателям выгодно брать на работу подростков

Курганским работодателям компенсируют траты на зарплаты несовершеннолетним
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники могут быть задействованы на уборке территорий
Школьники могут быть задействованы на уборке территорий Фото:

Принимать на работу подростков на временные и общественные работы курганским предприятиям выгодно. Об этом на встрече с работодателями заявила замдиректора Центра занятости населения Курганской области Екатерина Бородина.

«Многим работодателям летом надо будет прибирать территорию, понадобятся подсобные рабочие. Несовершеннолетние для этого вполне подойдут. Интерес работодателей заключается в том, что часть заработка подросткам будет оплачивать государство. Размер поддержки колеблется от 2028,65 до 4057,30 рублей в месяц», — пояснила Екатерина Бородина.

Она добавила, что эта мера поддержки распространяется и на безработных, которые по ряду причин не могут трудоустроиться. Временные и общественные работы могут стать решением проблемы как для работодателей, так и для соискателей. При этом многие «временщики» хорошо себя проявляют, и в дальнейшем они могут быть устроены на постоянную работу.

В Кургане есть практика привлечения школьников к общественно-полезным работам и через так называемые «Отряды мэра». Эти отряды предоставляют подросткам возможность заработать и получить первые записи в трудовую книжку, выполняя работы по благоустройству города.

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Принимать на работу подростков на временные и общественные работы курганским предприятиям выгодно. Об этом на встрече с работодателями заявила замдиректора Центра занятости населения Курганской области Екатерина Бородина. «Многим работодателям летом надо будет прибирать территорию, понадобятся подсобные рабочие. Несовершеннолетние для этого вполне подойдут. Интерес работодателей заключается в том, что часть заработка подросткам будет оплачивать государство. Размер поддержки колеблется от 2028,65 до 4057,30 рублей в месяц», — пояснила Екатерина Бородина. Она добавила, что эта мера поддержки распространяется и на безработных, которые по ряду причин не могут трудоустроиться. Временные и общественные работы могут стать решением проблемы как для работодателей, так и для соискателей. При этом многие «временщики» хорошо себя проявляют, и в дальнейшем они могут быть устроены на постоянную работу. В Кургане есть практика привлечения школьников к общественно-полезным работам и через так называемые «Отряды мэра». Эти отряды предоставляют подросткам возможность заработать и получить первые записи в трудовую книжку, выполняя работы по благоустройству города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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