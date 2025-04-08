Почему курганским работодателям выгодно брать на работу подростков

Принимать на работу подростков на временные и общественные работы курганским предприятиям выгодно. Об этом на встрече с работодателями заявила замдиректора Центра занятости населения Курганской области Екатерина Бородина.
«Многим работодателям летом надо будет прибирать территорию, понадобятся подсобные рабочие. Несовершеннолетние для этого вполне подойдут. Интерес работодателей заключается в том, что часть заработка подросткам будет оплачивать государство. Размер поддержки колеблется от 2028,65 до 4057,30 рублей в месяц», — пояснила Екатерина Бородина.
Она добавила, что эта мера поддержки распространяется и на безработных, которые по ряду причин не могут трудоустроиться. Временные и общественные работы могут стать решением проблемы как для работодателей, так и для соискателей. При этом многие «временщики» хорошо себя проявляют, и в дальнейшем они могут быть устроены на постоянную работу.
В Кургане есть практика привлечения школьников к общественно-полезным работам и через так называемые «Отряды мэра». Эти отряды предоставляют подросткам возможность заработать и получить первые записи в трудовую книжку, выполняя работы по благоустройству города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».