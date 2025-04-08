В Пермский край завезли 69 тонн свежих огурцов из Казахстана

Россельхознадзор проверил первую в этом году партию свежих огурцов из Казахстана для Пермского края — 69 тонн продукции признаны безопасными. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«С начала 2025 года в Пермский край поступило 69 тонн свежих огурцов из Республики Казахстан. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года ввоза этой продукции не было», — рассказали в пресс-службе.
Сотрудники Россельхознадзора проверили партию на соответствие фитосанитарным нормам. Лабораторные исследования, проведенные Пермским филиалом ФГБУ «ВНИИКР», подтвердили, что в овощах не обнаружено карантинных вредителей. Теперь огурцы могут поступить в продажу в местные торговые сети.
Ранее URA.RU рассказывало, что в январе 2025 года из Пермского края в другие регионы страны вывезли 290 тонн помидоров. Это на 47% больше, чем в начале января 2024 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!