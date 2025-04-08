08 апреля 2025

В Пермский край завезли 69 тонн свежих огурцов из Казахстана

© Служба новостей «URA.RU»
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На прилавках пермских магазинов появятся казахстанские огурцы (архивное фото)
На прилавках пермских магазинов появятся казахстанские огурцы (архивное фото) Фото:

Россельхознадзор проверил первую в этом году партию свежих огурцов из Казахстана для Пермского края — 69 тонн продукции признаны безопасными. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«С начала 2025 года в Пермский край поступило 69 тонн свежих огурцов из Республики Казахстан. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года ввоза этой продукции не было», — рассказали в пресс-службе.

Сотрудники Россельхознадзора проверили партию на соответствие фитосанитарным нормам. Лабораторные исследования, проведенные Пермским филиалом ФГБУ «ВНИИКР», подтвердили, что в овощах не обнаружено карантинных вредителей. Теперь огурцы могут поступить в продажу в местные торговые сети.

Ранее URA.RU рассказывало, что в январе 2025 года из Пермского края в другие регионы страны вывезли 290 тонн помидоров. Это на 47% больше, чем в начале января 2024 года.

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Россельхознадзор проверил первую в этом году партию свежих огурцов из Казахстана для Пермского края — 69 тонн продукции признаны безопасными. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «С начала 2025 года в Пермский край поступило 69 тонн свежих огурцов из Республики Казахстан. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года ввоза этой продукции не было», — рассказали в пресс-службе. Сотрудники Россельхознадзора проверили партию на соответствие фитосанитарным нормам. Лабораторные исследования, проведенные Пермским филиалом ФГБУ «ВНИИКР», подтвердили, что в овощах не обнаружено карантинных вредителей. Теперь огурцы могут поступить в продажу в местные торговые сети. Ранее URA.RU рассказывало, что в январе 2025 года из Пермского края в другие регионы страны вывезли 290 тонн помидоров. Это на 47% больше, чем в начале января 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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