08 апреля 2025

Штраф для гадалок-мошенниц в России хотят увеличить до миллиона

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас штрафы составляют до 500 тысяч рублей
Сейчас штрафы составляют до 500 тысяч рублей Фото:

В России намерены увеличить штрафы гадалкам, магам и экстрасенсам с 500 тысяч до миллиона рублей, а в статью УК «Мошенничество» внести отдельное наказание за эзотерический обман. С такой инициативой в МВД обратился председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.

«Речь о идет о таких услугах, как гадание, астрологические консультации, проведение ритуалов по снятию порчи, привороту, „очищению“ и других. Объем рынка эзотерических услуг в России по разным оценкам составляет миллиарды рублей, и на нем активно орудуют мошенники. В связи с этим я предлагаю ввести в статье УК отдельную статью за такие действия с наказанием от 500 тысяч до одного миллиона рублей», — приводят «Известия» слова Диденко.

Ранее депутаты Госдумы предложили законопроект, направленный на запрет рекламы таких услуг и блокировку сайтов, их предлагающих. В число таких услуг входят астрология, магия, энергетическое «лечение» и гадания.

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В России намерены увеличить штрафы гадалкам, магам и экстрасенсам с 500 тысяч до миллиона рублей, а в статью УК «Мошенничество» внести отдельное наказание за эзотерический обман. С такой инициативой в МВД обратился председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. «Речь о идет о таких услугах, как гадание, астрологические консультации, проведение ритуалов по снятию порчи, привороту, „очищению“ и других. Объем рынка эзотерических услуг в России по разным оценкам составляет миллиарды рублей, и на нем активно орудуют мошенники. В связи с этим я предлагаю ввести в статье УК отдельную статью за такие действия с наказанием от 500 тысяч до одного миллиона рублей», — приводят «Известия» слова Диденко. Ранее депутаты Госдумы предложили законопроект, направленный на запрет рекламы таких услуг и блокировку сайтов, их предлагающих. В число таких услуг входят астрология, магия, энергетическое «лечение» и гадания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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