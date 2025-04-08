08 апреля 2025

Shot: минимум пять взрывов прогремели над Саратовской областью

© Служба новостей «URA.RU»
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БПЛА атаковали Саратовскую область
БПЛА атаковали Саратовскую область Фото:

Минимум пять взрывов прогремели над Саратовской областью и Краснодарским краем. Об этом сообщают местные жители. 

«Минимум пять взрывов было слышно в районе проспекта Химиков в Энгельсе. Очевидцы наблюдали серию вспышек в небе. Предварительно, система ПВО отработала по воздушным целям», — пишет Shot.

Ранее жители Энгельса и Саратова уже сообщали о серии взрывов, причем по их подсчетам, произошло от восьми до десяти взрывов. Губернатор Саратовской области предупреждал о возможной угрозе атаки БПЛА.

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Минимум пять взрывов прогремели над Саратовской областью и Краснодарским краем. Об этом сообщают местные жители.  «Минимум пять взрывов было слышно в районе проспекта Химиков в Энгельсе. Очевидцы наблюдали серию вспышек в небе. Предварительно, система ПВО отработала по воздушным целям», — пишет Shot. Ранее жители Энгельса и Саратова уже сообщали о серии взрывов, причем по их подсчетам, произошло от восьми до десяти взрывов. Губернатор Саратовской области предупреждал о возможной угрозе атаки БПЛА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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