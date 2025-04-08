08 апреля 2025

Вьетнам закупит самолеты и оружие у США ради снятия тарифов

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьер-министр Вьетнама провел несколько встреч с американской делегацией после объявления новых тарифов
Премьер-министр Вьетнама провел несколько встреч с американской делегацией после объявления новых тарифов Фото:
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Трамп ввел пошлины на импорт товаров в США

Вьетнам ведет напряженные переговоры с США, предлагая многомиллиардные контракты в обмен на смягчение торгового режима. Об этом пишут вьетнамские СМИ.

«Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь в ходе переговоров с американской делегацией предложил масштабную сделку на 90 млрд долларов, включая закупки самолетов Boeing и военной техники, чтобы избежать введения 46-процентных пошлин на свои товары. Переговоры идут в экстренном режиме — новые тарифы могут вступить в силу 9 апреля», — передает издание Vietnam Plus.

В пакет войдут 250 узкофюзеляжных Boeing 737 Max, военно-транспортные самолеты средней и большей дальности Lockheed Martin C-130 Hercules, сжиженный природный газ, а также другие американские товары. Вьетнам также пообещал отказаться от валютных манипуляций, пересмотреть практику нетарифных сборов, не устраивающих американцев, и лучше бороться с подделками и защищать авторское право.

Ранее URA.RU рассказывало, что Вьетнам прогнулся под Трампа. Он хочет снизить свои пошлины в торговле с США до нуля. 

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Вьетнам ведет напряженные переговоры с США, предлагая многомиллиардные контракты в обмен на смягчение торгового режима. Об этом пишут вьетнамские СМИ. «Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь в ходе переговоров с американской делегацией предложил масштабную сделку на 90 млрд долларов, включая закупки самолетов Boeing и военной техники, чтобы избежать введения 46-процентных пошлин на свои товары. Переговоры идут в экстренном режиме — новые тарифы могут вступить в силу 9 апреля», — передает издание Vietnam Plus. В пакет войдут 250 узкофюзеляжных Boeing 737 Max, военно-транспортные самолеты средней и большей дальности Lockheed Martin C-130 Hercules, сжиженный природный газ, а также другие американские товары. Вьетнам также пообещал отказаться от валютных манипуляций, пересмотреть практику нетарифных сборов, не устраивающих американцев, и лучше бороться с подделками и защищать авторское право. Ранее URA.RU рассказывало, что Вьетнам прогнулся под Трампа. Он хочет снизить свои пошлины в торговле с США до нуля. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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