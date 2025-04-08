Курган богат талантами: Денис Мацуев вручил подарки юным курганским музыкантам

В Курганской области трое юных музыкантов стали стипендиатами фонда «Новые имена» и получили сертификаты от легендарного пианиста Дениса Мацуева. Об этом сообщает правительство региона.
«Трое ребят по итогам конкурсного отбора в рамках фестиваля Дениса Мацуева, который проходит при поддержке губернатора Вадима Шумкова, стали стипендиатами фонда „Новые имена“, — сообщается в telegram-канале правительства Курганской области. Сертификаты юным курганским дарованиям Мацуев вручил лично на сцене филармонии.
Стипендии были вручены Анне Гавриловой, Арстану Мурзахметову и Ульяне Набатчиковой. Дети учатся в разных школах искусств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».