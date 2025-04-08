08 апреля 2025

Курган богат талантами: Денис Мацуев вручил подарки юным курганским музыкантам

Юные музыканты Курганской области получили подарки из рук Дениса Мацуева
© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Мацуев лично вручил сертификаты курганским детям
Денис Мацуев лично вручил сертификаты курганским детям Фото:

В Курганской области трое юных музыкантов стали стипендиатами фонда «Новые имена» и получили сертификаты от легендарного пианиста Дениса Мацуева. Об этом сообщает правительство региона.

«Трое ребят по итогам конкурсного отбора в рамках фестиваля Дениса Мацуева, который проходит при поддержке губернатора Вадима Шумкова, стали стипендиатами фонда „Новые имена“, — сообщается в telegram-канале правительства Курганской области. Сертификаты юным курганским дарованиям Мацуев вручил лично на сцене филармонии.

Стипендии были вручены Анне Гавриловой, Арстану Мурзахметову и Ульяне Набатчиковой. Дети учатся в разных школах искусств. 

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В Курганской области трое юных музыкантов стали стипендиатами фонда «Новые имена» и получили сертификаты от легендарного пианиста Дениса Мацуева. Об этом сообщает правительство региона. «Трое ребят по итогам конкурсного отбора в рамках фестиваля Дениса Мацуева, который проходит при поддержке губернатора Вадима Шумкова, стали стипендиатами фонда „Новые имена“, — сообщается в telegram-канале правительства Курганской области. Сертификаты юным курганским дарованиям Мацуев вручил лично на сцене филармонии. Стипендии были вручены Анне Гавриловой, Арстану Мурзахметову и Ульяне Набатчиковой. Дети учатся в разных школах искусств. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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