08 апреля 2025

Десятки городов Грузии погрузились во мрак

Свет выключился в Грузии из-за неполадок с электричеством
© Служба новостей «URA.RU»
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В Грузии отключили свет
В Грузии отключили свет Фото:

В Грузии из-за неполадок с электроснабжением произошли массовые отключения света в 16 городах. Причины сбоев в системе электроснабжения до сих пор остаются неизвестными, сообщают местные жители. 

«Среди городов, оставшихся без электричества, также Батуми, Озургети, Поти, Боржоми, Бакуриани, Кутаиси, Чиатура, Чохатаури, Телави, Зестафони, Лагодехи и Зугдиди», — пишет Shot. Жители этих мест ощущают значительные неудобства из-за отсутствия электричества.

Жители и СМИ сообщают о частичном восстановлении электроснабжения в некоторых районах крупных городов, однако ситуация остается нестабильной. Очевидцы описывают свет как «тусклый, моргающий и отключающийся».

В последнее время проблемы с электроснабжением стали актуальными не только для Грузии, но и для других регионов. Например, в Пологовском районе под Запорожьем из-за обстрела пострадала электроподстанция, что привело к отключению света у более чем 11 тысяч абонентов.

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В Грузии из-за неполадок с электроснабжением произошли массовые отключения света в 16 городах. Причины сбоев в системе электроснабжения до сих пор остаются неизвестными, сообщают местные жители.  «Среди городов, оставшихся без электричества, также Батуми, Озургети, Поти, Боржоми, Бакуриани, Кутаиси, Чиатура, Чохатаури, Телави, Зестафони, Лагодехи и Зугдиди», — пишет Shot. Жители этих мест ощущают значительные неудобства из-за отсутствия электричества. Жители и СМИ сообщают о частичном восстановлении электроснабжения в некоторых районах крупных городов, однако ситуация остается нестабильной. Очевидцы описывают свет как «тусклый, моргающий и отключающийся». В последнее время проблемы с электроснабжением стали актуальными не только для Грузии, но и для других регионов. Например, в Пологовском районе под Запорожьем из-за обстрела пострадала электроподстанция, что привело к отключению света у более чем 11 тысяч абонентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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