Трамп заявил, что Германия чуть не разорилась из-за «зеленой аферы»

Трамп: эксперименты с зеленой энергетикой почти разорили Германию
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Трамп раскритиковал отказ Германии от угля
Трамп раскритиковал отказ Германии от угля Фото:

Эксперименты с зеленой энергетикой почти привели Германию к банкротству. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

«Германия стала зеленой, очень зеленой. Они стали настолько зелеными, что почти разорились. Германии пришел конец», — сказал Трамп. Трансляция его выступления ведется на Fox News.

Он также отметил, что из-за неэффективности ветроэнергетики Германия вернулась к использованию угольной энергии. «Теперь они вернулись к углю», — заявил Трамп. 

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Эксперименты с зеленой энергетикой почти привели Германию к банкротству. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп. «Германия стала зеленой, очень зеленой. Они стали настолько зелеными, что почти разорились. Германии пришел конец», — сказал Трамп. Трансляция его выступления ведется на Fox News. Он также отметил, что из-за неэффективности ветроэнергетики Германия вернулась к использованию угольной энергии. «Теперь они вернулись к углю», — заявил Трамп. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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