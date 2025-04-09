Трамп заявил, что Германия чуть не разорилась из-за «зеленой аферы»

Трамп раскритиковал отказ Германии от угля
Эксперименты с зеленой энергетикой почти привели Германию к банкротству. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.
«Германия стала зеленой, очень зеленой. Они стали настолько зелеными, что почти разорились. Германии пришел конец», — сказал Трамп. Трансляция его выступления ведется на Fox News.
Он также отметил, что из-за неэффективности ветроэнергетики Германия вернулась к использованию угольной энергии. «Теперь они вернулись к углю», — заявил Трамп.
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