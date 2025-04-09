В США удивились российской экономике

Аналитик Слебода: российской экономике плевать на введенные Трампом санкции
© Служба новостей «URA.RU»
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В США признали, что санкции не влияют на экономику РФ
В США признали, что санкции не влияют на экономику РФ Фото:

Экономические санкции, введенные против России, не смогли помешать ее экономическому росту. Об этом заявил американский военный аналитик и политолог Марк Слебода.

«Трамп посылает сигналы. Он даже ввел новые санкции против России, большинство даже не заметило. В России всем плевать», — сказал Марк Слебода в видеоролике на своем YouTube-канале. Он отметил, что период действия санкций многие бизнесы в РФ смогли значительно увеличить свои доходы, заполнив свободные рыночные ниши и способствуя восстановлению промышленности.

Кроме того, Слебода уточнил, что рост экономики России составил четыре процента, что выше показателей экономического роста в Европе и США. Это свидетельствует о значительных успехах страны в условиях санкций, подчеркивая ее способность к самостоятельному экономическому развитию.

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Экономические санкции, введенные против России, не смогли помешать ее экономическому росту. Об этом заявил американский военный аналитик и политолог Марк Слебода. «Трамп посылает сигналы. Он даже ввел новые санкции против России, большинство даже не заметило. В России всем плевать», — сказал Марк Слебода в видеоролике на своем YouTube-канале. Он отметил, что период действия санкций многие бизнесы в РФ смогли значительно увеличить свои доходы, заполнив свободные рыночные ниши и способствуя восстановлению промышленности. Кроме того, Слебода уточнил, что рост экономики России составил четыре процента, что выше показателей экономического роста в Европе и США. Это свидетельствует о значительных успехах страны в условиях санкций, подчеркивая ее способность к самостоятельному экономическому развитию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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