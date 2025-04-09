Украинский беспилотник застрял в бельевых веревках

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Беспилотник ВСУ застрял на бельевых веревках (архивное фото)
Беспилотник ВСУ застрял на бельевых веревках (архивное фото) Фото:

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был направлен в сторону жилого дома в Краснодарском крае, не долетел до цели, поскольку застрял на бельевых веревках. Об инциденте сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. 

«В Аксае в многоквартирном жилом доме по ул. Платова, 74 на бельевых веревках обнаружен упавший БПЛА самолетного типа», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он добавил, что от налета БПЛА никто не пострадал, однако жильцов многоквартирного дома эвакуировали в целях безопасности. Сейчас жители этого дома находятся в пункте временного размещения. На месте, где обнаружен украинский дрон, работают экстренные службы. 

Telegram-канал Shot 9 апреля сообщал, что минувшей ночью над Краснодарским краем и Саратовской областью прогремели минимум пять взрывов. Об этом авторам рассказали очевидцы. 

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Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был направлен в сторону жилого дома в Краснодарском крае, не долетел до цели, поскольку застрял на бельевых веревках. Об инциденте сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.  «В Аксае в многоквартирном жилом доме по ул. Платова, 74 на бельевых веревках обнаружен упавший БПЛА самолетного типа», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он добавил, что от налета БПЛА никто не пострадал, однако жильцов многоквартирного дома эвакуировали в целях безопасности. Сейчас жители этого дома находятся в пункте временного размещения. На месте, где обнаружен украинский дрон, работают экстренные службы.  Telegram-канал Shot 9 апреля сообщал, что минувшей ночью над Краснодарским краем и Саратовской областью прогремели минимум пять взрывов. Об этом авторам рассказали очевидцы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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