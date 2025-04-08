С 11 апреля в Шадринске будут введены ограничения на пребывание граждан в лесных зонах. Об этом сообщает глава города Шадринска Антон Мокан в своем tg-канале.
Противопожарные меры необходимы для минимизации риска возникновения природных возгораний. «Друзья, мы уже регистрируем на территории города Шадринска ландшафтные пожары, локальные и не масштабные, но каждый пожар, каждое возгорание требует от нас контроля и принятия оперативных мер. На этой неделе в Курганской области будет введен особый противопожарный режим. Также с нашей стороны будет введено ограничение посещения городских лесов и городских боров», — говорит Мокан в своем обращении.
В Шадринске Курганской области решено ввести ограничения на посещение лесов из-за участившихся природных пожаров, часто возникающих по вине человека. После регистрации шести ландшафтных пожаров только за первую неделю апреля, местные власти усиливают противопожарные меры, включая удвоение числа патрульных групп и вовлечение волонтеров для контроля и предотвращения новых возгораний.
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