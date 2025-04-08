08 апреля 2025

Глава Шадринска Мокан обратился к жителям с важным сообщением. Видео

В Шадринске с 11 апреля наступит запрет на посещение лесов
© Служба новостей «URA.RU»
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Противопожарные меры необходимы для минимизации риска возникновения природных возгораний
Противопожарные меры необходимы для минимизации риска возникновения природных возгораний Фото:

С 11 апреля в Шадринске будут введены ограничения на пребывание граждан в лесных зонах. Об этом сообщает глава города Шадринска Антон Мокан в своем tg-канале.

Противопожарные меры необходимы для минимизации риска возникновения природных возгораний. «Друзья, мы уже регистрируем на территории города Шадринска ландшафтные пожары, локальные и не масштабные, но каждый пожар, каждое возгорание требует от нас контроля и принятия оперативных мер. На этой неделе в Курганской области будет введен особый противопожарный режим. Также с нашей стороны будет введено ограничение посещения городских лесов и городских боров», — говорит Мокан в своем обращении.

В Шадринске Курганской области решено ввести ограничения на посещение лесов из-за участившихся природных пожаров, часто возникающих по вине человека. После регистрации шести ландшафтных пожаров только за первую неделю апреля, местные власти усиливают противопожарные меры, включая удвоение числа патрульных групп и вовлечение волонтеров для контроля и предотвращения новых возгораний.

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С 11 апреля в Шадринске будут введены ограничения на пребывание граждан в лесных зонах. Об этом сообщает глава города Шадринска Антон Мокан в своем tg-канале. Противопожарные меры необходимы для минимизации риска возникновения природных возгораний. «Друзья, мы уже регистрируем на территории города Шадринска ландшафтные пожары, локальные и не масштабные, но каждый пожар, каждое возгорание требует от нас контроля и принятия оперативных мер. На этой неделе в Курганской области будет введен особый противопожарный режим. Также с нашей стороны будет введено ограничение посещения городских лесов и городских боров», — говорит Мокан в своем обращении. В Шадринске Курганской области решено ввести ограничения на посещение лесов из-за участившихся природных пожаров, часто возникающих по вине человека. После регистрации шести ландшафтных пожаров только за первую неделю апреля, местные власти усиливают противопожарные меры, включая удвоение числа патрульных групп и вовлечение волонтеров для контроля и предотвращения новых возгораний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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