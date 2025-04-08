Курган богат талантами: студент анализирует риски и меры безопасности цифрового рубля

Студент Курганского госуниверситета Никита Наточий проводит исследование, направленное на изучение безопасности цифрового рубля — новой формы денег, разрабатываемой Банком России. Об этом сообщает telegram-канал «КГУ комьюнити».
Студент считает, что цифровой рубль имеет потенциал радикально изменить финансовый рынок, сделав переводы более удобными, дешевыми и прозрачными. «Я изучил, как цифровой рубль будет работать, какие меры безопасности предусмотрены и какие риски могут возникнуть. В процессе исследования я проанализировал официальные документы, статьи экспертов и законодательные акты. Я пришел к выводу, что цифровой рубль действительно может сделать платежи удобнее и безопаснее, но для этого нужно учитывать возможные угрозы и продолжать совершенствовать технологии защиты», — сообщает Никита.
Студент планирует продолжить исследования в области финансовых технологий, особенно интересуясь защитой данных и регулированием цифровых валют. Студент активно участвует в профильных форумах и кейс-чемпионатах, что способствует его профессиональному развитию в данной сфере.
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