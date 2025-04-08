08 апреля 2025

Состояние моста на трассе Тюмень — Омск под Заводоуковском проверит прокуратура

Прокуратура организовала проверку состояния моста на трассе Тюмень — Омск
© Служба новостей «URA.RU»
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На место выехал межрайонный прокурор
На место выехал межрайонный прокурор Фото:

Заводоуковская межрайонная прокуратура проверит информацию об ухудшившемся состоянии моста на трассе Р-402 под Заводоуковском. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В сети Интернет получила распространение информация о ненадлежащем состоянии моста на 97 км федеральной трассы Тюмень — Омск в Заводоуковском муниципальном округе. Прокуратурой организована проверка», — отмечено в telegram-канале ведомства.

Для разбора ситуации, на место выехал межрайонный прокурор Михаил Андриянов. При наличии оснований будут применены меры прокурорского реагирования.

Ранее тюменцы сообщали об  ухудшившемся состоянии моста на трассе Тюмень — Омск. ФКУ «Уралуправтодор» передали, что заключили контракт на реконструкцию транспортного объекта. Его планируют восстановить до 2025 года.

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Заводоуковская межрайонная прокуратура проверит информацию об ухудшившемся состоянии моста на трассе Р-402 под Заводоуковском. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «В сети Интернет получила распространение информация о ненадлежащем состоянии моста на 97 км федеральной трассы Тюмень — Омск в Заводоуковском муниципальном округе. Прокуратурой организована проверка», — отмечено в telegram-канале ведомства. Для разбора ситуации, на место выехал межрайонный прокурор Михаил Андриянов. При наличии оснований будут применены меры прокурорского реагирования. Ранее тюменцы сообщали об  ухудшившемся состоянии моста на трассе Тюмень — Омск. ФКУ «Уралуправтодор» передали, что заключили контракт на реконструкцию транспортного объекта. Его планируют восстановить до 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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