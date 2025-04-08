Состояние моста на трассе Тюмень — Омск под Заводоуковском проверит прокуратура

Заводоуковская межрайонная прокуратура проверит информацию об ухудшившемся состоянии моста на трассе Р-402 под Заводоуковском. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«В сети Интернет получила распространение информация о ненадлежащем состоянии моста на 97 км федеральной трассы Тюмень — Омск в Заводоуковском муниципальном округе. Прокуратурой организована проверка», — отмечено в telegram-канале ведомства.
Для разбора ситуации, на место выехал межрайонный прокурор Михаил Андриянов. При наличии оснований будут применены меры прокурорского реагирования.
Ранее тюменцы сообщали об ухудшившемся состоянии моста на трассе Тюмень — Омск. ФКУ «Уралуправтодор» передали, что заключили контракт на реконструкцию транспортного объекта. Его планируют восстановить до 2025 года.
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