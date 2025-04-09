Как цифровой рубль изменит зарплаты россиян

Зарплата россиян может вырасти в будущем благодаря внедрению цифрового рубля. Такой вариант развития событий допускает кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов.
«В будущем зарплата может вырасти из-за цифровых рублей, если цифровой рубль позволит снизить издержки бизнеса — например, на комиссии банкам, усилить контроль за выплатами (борьба с серыми зарплатами)», — заявил «Газете.Ru» Михаил Косов. Эксперт вместе с тем поясняет, что некоторые из этих преимуществ могут привести к увеличению заработных плат, однако такой результат является долгосрочным и не имеет явных гарантий.
Таким образом сам цифровой рубль не увеличит доход граждан, но именно из-за него могут упроститься расчеты, а переводы станут дешевле, открыв тем самым сотрудникам новые способы мотивации.
О том, что Центробанк сейчас активно прорабатывает проект по внедрению цифрового рубля, в начале апреля рассказала глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что данная опция воспринимается как дополнительная форма денег.
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