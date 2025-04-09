Ефремов вышел из колонии

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Ефремов вышел на свободу
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новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов вышел из колонии по УДО. Об этом сообщил адвокат артиста.

«Актер Михаил Ефремов покинул колонию», — передали в РЕН ТВ слова адвоката. Актер находился в исправительной колонии в Белгородской области. В настоящее время Ефремов направляется в Москву.

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Актер Михаил Ефремов вышел из колонии по УДО. Об этом сообщил адвокат артиста. «Актер Михаил Ефремов покинул колонию», — передали в РЕН ТВ слова адвоката. Актер находился в исправительной колонии в Белгородской области. В настоящее время Ефремов направляется в Москву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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