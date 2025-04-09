Ефремов вышел на свободу
новость из сюжетаДТП с участием актера Михаила Ефремова
Актер Михаил Ефремов вышел из колонии по УДО. Об этом сообщил адвокат артиста.
«Актер Михаил Ефремов покинул колонию», — передали в РЕН ТВ слова адвоката. Актер находился в исправительной колонии в Белгородской области. В настоящее время Ефремов направляется в Москву.
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