Тюменские ученые нашли способ избавиться от «Гаффской болезни»

Тюменские ученые смогли обнаружить способ, который со 100% вероятностью позволяет избавиться от «Гаффской болезни» — нагрев тела. Об этом с URA.RU поделились в пресс-службе ГАУ Северного Зауралья.
«Ученые нашли способ нейтрализации токсина, испробовав несколько вариантов. Шоковая заморозка токсин не разрушает, а вот специальная многоступенчатая термическая обработка дала стопроцентный результат», — передает пресс-служба вуза.
Специалисты университета планируют запатентовать данный способ избавления от болезни. Вместе с тем он позволит обращать непригодную к поеданию пищу в кормовую добавку для животных.
«Гаффская болезнь» — остропротекающее заболевание, появляющееся среди хищных рыб. Оно было обнаружено в водоемах Тобольского района. Болезнью оказались заражены местные караси, которых тоболяки потребляли в пищу и продавали.
Поедание зараженного мяса приводит к мышечным болям и параличу. В истории отмечались и летальные случаи. В 2019 году в Тюменской области была зафиксирована вспышка этой болезни, а в 2021 году один из тюменцев скончался от «Гаффской болезни».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!