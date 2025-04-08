08 апреля 2025

Тюменские ученые нашли способ избавиться от «Гаффской болезни»

Нейтрализовать токсин «Гаффской болезни» помогает термическая обработка
© Служба новостей «URA.RU»
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Способ разработали ученые ГАУ СЗ
Способ разработали ученые ГАУ СЗ Фото:

Тюменские ученые смогли обнаружить способ, который со 100% вероятностью позволяет избавиться от «Гаффской болезни» — нагрев тела. Об этом с URA.RU поделились в пресс-службе ГАУ Северного Зауралья.

«Ученые нашли способ нейтрализации токсина, испробовав несколько вариантов. Шоковая заморозка токсин не разрушает, а вот специальная многоступенчатая термическая обработка дала стопроцентный результат», — передает пресс-служба вуза.

Специалисты университета планируют запатентовать данный способ избавления от болезни. Вместе с тем он позволит обращать непригодную к поеданию пищу в кормовую добавку для животных.

«Гаффская болезнь» — остропротекающее заболевание, появляющееся среди хищных рыб. Оно было обнаружено в водоемах Тобольского района. Болезнью оказались заражены местные караси, которых тоболяки потребляли в пищу и продавали.

Поедание зараженного мяса приводит к мышечным болям и параличу. В истории отмечались и летальные случаи. В 2019 году в Тюменской области была зафиксирована вспышка этой болезни, а в 2021 году один из тюменцев скончался от «Гаффской болезни».

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Тюменские ученые смогли обнаружить способ, который со 100% вероятностью позволяет избавиться от «Гаффской болезни» — нагрев тела. Об этом с URA.RU поделились в пресс-службе ГАУ Северного Зауралья. «Ученые нашли способ нейтрализации токсина, испробовав несколько вариантов. Шоковая заморозка токсин не разрушает, а вот специальная многоступенчатая термическая обработка дала стопроцентный результат», — передает пресс-служба вуза. Специалисты университета планируют запатентовать данный способ избавления от болезни. Вместе с тем он позволит обращать непригодную к поеданию пищу в кормовую добавку для животных. «Гаффская болезнь» — остропротекающее заболевание, появляющееся среди хищных рыб. Оно было обнаружено в водоемах Тобольского района. Болезнью оказались заражены местные караси, которых тоболяки потребляли в пищу и продавали. Поедание зараженного мяса приводит к мышечным болям и параличу. В истории отмечались и летальные случаи. В 2019 году в Тюменской области была зафиксирована вспышка этой болезни, а в 2021 году один из тюменцев скончался от «Гаффской болезни».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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