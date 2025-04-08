08 апреля 2025

Ограничения для подростков на фудкортах пермских торговых центров не вводились

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее информация появилась в telegram-канале Екатерины Мизулиной
Ранее информация появилась в telegram-канале Екатерины Мизулиной Фото:

В ТЦ «Imall Эспланада», ТРК «Семья», ТЦ «Столица» и ТЦ «Новая столица» ограничений на посещение подростками фудкортов без сопровождения родителей администрацией не вводилось. Ранее СМИ и паблики облетела новость о новом запрете для несовершеннолетних. 

«ТРЦ „Планета“ рассказали, что торговый центр „открыт для всех гостей, вне зависимости от их возраста“. Лишь управляющий ТЦ „Шоколад“, ознакомившись с запросом оставил его без ответа», — сообщает «Новый компаньон». 

8 апреля глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в своем telegram-канале опубликовала жалобы от подписчиков. Они сообщили ей, что в Перми подростков перестали пускать на фудкорты торговых центров без сопровождения родителей. Мизулина предположила, что это происходит из-за драк и конфликтов там. И добавила, что о таких ограничениях ей также сообщили читатели из Самары.

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В ТЦ «Imall Эспланада», ТРК «Семья», ТЦ «Столица» и ТЦ «Новая столица» ограничений на посещение подростками фудкортов без сопровождения родителей администрацией не вводилось. Ранее СМИ и паблики облетела новость о новом запрете для несовершеннолетних.  «ТРЦ „Планета“ рассказали, что торговый центр „открыт для всех гостей, вне зависимости от их возраста“. Лишь управляющий ТЦ „Шоколад“, ознакомившись с запросом оставил его без ответа», — сообщает «Новый компаньон».  8 апреля глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в своем telegram-канале опубликовала жалобы от подписчиков. Они сообщили ей, что в Перми подростков перестали пускать на фудкорты торговых центров без сопровождения родителей. Мизулина предположила, что это происходит из-за драк и конфликтов там. И добавила, что о таких ограничениях ей также сообщили читатели из Самары.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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