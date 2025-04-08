Ограничения для подростков на фудкортах пермских торговых центров не вводились

В ТЦ «Imall Эспланада», ТРК «Семья», ТЦ «Столица» и ТЦ «Новая столица» ограничений на посещение подростками фудкортов без сопровождения родителей администрацией не вводилось. Ранее СМИ и паблики облетела новость о новом запрете для несовершеннолетних.
«ТРЦ „Планета“ рассказали, что торговый центр „открыт для всех гостей, вне зависимости от их возраста“. Лишь управляющий ТЦ „Шоколад“, ознакомившись с запросом оставил его без ответа», — сообщает «Новый компаньон».
8 апреля глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в своем telegram-канале опубликовала жалобы от подписчиков. Они сообщили ей, что в Перми подростков перестали пускать на фудкорты торговых центров без сопровождения родителей. Мизулина предположила, что это происходит из-за драк и конфликтов там. И добавила, что о таких ограничениях ей также сообщили читатели из Самары.
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