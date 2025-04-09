Полянский рассказал, кто пытается сорвать переговоры по Украине

Полянский: ряд западных дипломатов при ООН пытается сорвать переговоры РФ и США
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Некоторые дипломаты Европы пытаются сорвать переговоры России и США
Некоторые дипломаты Европы пытаются сорвать переговоры России и США Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Европейские дипломаты пытаются сорвать российско-американские мирные переговоры по Украине. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. 

«В ходе сегодняшнего запрошенного европейцами заседания по Украине бросилось в глаза то, как моментально „переобулись“ англичане и есовцы (представители ЕС, — прим. URA.RU)... Нас теперь обвиняют в нарушении предлагаемого Трампом перемирия и призывают пойти на бессрочное прекращение огня», — заявил Дмитрий Полянский, его слова передает ТАСС. Так он прокомментировал заседание Совбеза ООН по Украине, которое прошло 8 апреля и было созвано по инициативе Запада. 

Полянский отметил, что ранее обращения к России со стороны этих политиков заключались в требованиях прекратить конфликт и вывести войска с Украины. Однако сейчас наблюдается смена риторики — некоторые западные дипломаты своими заявлениями якобы перекинули мяч на сторону РФ и собираются указать США на то, что Москва якобы выражает агрессивные намерения, в то время как Украина якобы соблюдает все договоренности.

Россия не раз заявляла о том, что готова на дипломатическое разрешение конфликта. Летом 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова на немедленное прекращение огня в том случае, если Украина выведет все войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также откажется от вступления в НАТО, примет безъядерный и внеблоковый статус. Киев оставил данное предложение без ответа, а через неделю на территорию Курской области были введены войска ВСУ. 

Также, 18 марта, Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа о 30-дневном двустороннем прекращении атак по энергетическим объектам. С тех пор Москва воздерживается от соответствующих ударов. Киев, несмотря на официальные заявления о согласии с договором о ненападении на энергообъекты, продолжает бить по ним.

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Европейские дипломаты пытаются сорвать российско-американские мирные переговоры по Украине. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.  «В ходе сегодняшнего запрошенного европейцами заседания по Украине бросилось в глаза то, как моментально „переобулись“ англичане и есовцы (представители ЕС, — прим. URA.RU)... Нас теперь обвиняют в нарушении предлагаемого Трампом перемирия и призывают пойти на бессрочное прекращение огня», — заявил Дмитрий Полянский, его слова передает ТАСС. Так он прокомментировал заседание Совбеза ООН по Украине, которое прошло 8 апреля и было созвано по инициативе Запада.  Полянский отметил, что ранее обращения к России со стороны этих политиков заключались в требованиях прекратить конфликт и вывести войска с Украины. Однако сейчас наблюдается смена риторики — некоторые западные дипломаты своими заявлениями якобы перекинули мяч на сторону РФ и собираются указать США на то, что Москва якобы выражает агрессивные намерения, в то время как Украина якобы соблюдает все договоренности. Россия не раз заявляла о том, что готова на дипломатическое разрешение конфликта. Летом 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова на немедленное прекращение огня в том случае, если Украина выведет все войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также откажется от вступления в НАТО, примет безъядерный и внеблоковый статус. Киев оставил данное предложение без ответа, а через неделю на территорию Курской области были введены войска ВСУ.  Также, 18 марта, Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа о 30-дневном двустороннем прекращении атак по энергетическим объектам. С тех пор Москва воздерживается от соответствующих ударов. Киев, несмотря на официальные заявления о согласии с договором о ненападении на энергообъекты, продолжает бить по ним.
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