В Курганской области большинство рек продолжают идти на спад. Но на Тоболе наблюдается подъем на 10 сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.
«По данным на 9 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 12 сантиметров и достиг отметки в 632. Уровень воды на реке Исеть в городе Шадринск упал на 18 сантиметров. В Кургане рост подъем на 10 сантиметров, и теперь уровень воды составляет 383 сантиметра», — пишет на своем сайте ЦГМС. Кроме того, на реке Уй в Усть-Уйском (Целинный округ) и на реке Исеть у села Мехонское зафиксировано снижение уровня воды на 7 и 2 сантиметров соответственно.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области реки продолжают идти на спад. Незначительный подъем наблюдается лишь на реке Тобол в городе Кургане.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».