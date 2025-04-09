Курганский Тобол постепенно растет, но остальные реки идут на спад. Инфографика

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На Тоболе наблюдается подъем на 10 сантиметров
На Тоболе наблюдается подъем на 10 сантиметров Фото:

В Курганской области большинство рек продолжают идти на спад. Но на Тоболе наблюдается подъем на 10 сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.

График курганских рек на 9 апреля
График курганских рек на 9 апреля
Фото:

«По данным на 9 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 12 сантиметров и достиг отметки в 632. Уровень воды на реке Исеть в городе Шадринск упал на 18 сантиметров. В Кургане рост подъем на 10 сантиметров, и теперь уровень воды составляет 383 сантиметра», — пишет на своем сайте ЦГМС. Кроме того, на реке Уй в Усть-Уйском (Целинный округ) и на реке Исеть у села Мехонское зафиксировано снижение уровня воды на 7 и 2 сантиметров соответственно.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области реки продолжают идти на спад. Незначительный подъем наблюдается лишь на реке Тобол в городе Кургане.

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В Курганской области большинство рек продолжают идти на спад. Но на Тоболе наблюдается подъем на 10 сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС. «По данным на 9 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 12 сантиметров и достиг отметки в 632. Уровень воды на реке Исеть в городе Шадринск упал на 18 сантиметров. В Кургане рост подъем на 10 сантиметров, и теперь уровень воды составляет 383 сантиметра», — пишет на своем сайте ЦГМС. Кроме того, на реке Уй в Усть-Уйском (Целинный округ) и на реке Исеть у села Мехонское зафиксировано снижение уровня воды на 7 и 2 сантиметров соответственно. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области реки продолжают идти на спад. Незначительный подъем наблюдается лишь на реке Тобол в городе Кургане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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