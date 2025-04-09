Драматическая история курганского хирурга: как Андрей Руденко получил шанс на искупление

Курганский хирург Руденко был частично оправдан по уголовному делу
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Курганский хирург Андрей Руденко заслушал приговор
Курганский хирург Андрей Руденко заслушал приговор Фото:
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Проблемы курганских хирургов Руденко

В Кургане завершился громкий судебный процесс над сосудистым хирургом Андреем Руденко, который был оправдан по обвинению в получении взятки, но признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Руденко был приговорен к штрафу в размере 200 тысяч рублей, что вызвало бурю эмоций и вопросов о том, как этот конфликт с властями мог повлиять на исход дела. URA.RU собрало разрозненные события в единую историю.

Конфликт, который потряс Курган

Конфликт семьи Руденко с местными властями начался задолго до судебного процесса. Его сын, Николай Руденко, также хирург, столкнулся с директором департамента здравоохранения Алексеем Сигидаевым (сейчас не работает). По одной из версий, конфликт начался в июне 2023 года, когда Николай Руденко явился на встречу к Сигидаеву в шортах и похвастался знакомством с окружением губернатора. Однако, источники утверждают, что конфликт имел более глубокие причины, которые разгорелись в настоящий пожар.

«Николай Руденко публично назвал Сигидаева врагом и гастарбайтером, заявив, что если Сигидаев не оставит их в покое, вся семья покинет Курганскую область. Этот конфликт привел к увольнению Николая Руденко из Курганской областной больницы, а позже его отец, Андрей Руденко, также покинул должность заведующего отделением», — вспоминают источники URA.RU в медицинских кругах.

Судебный процесс

Позже Андрей Руденко был обвинен по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая получение взятки и мошенничество с использованием служебного положения. Также мужчину обвиняли в оказании небезопасных услуг, приведшей к гибели пациентки — позднее преследование по данной статье было прекращено из-за изменений в законах. Сторона обвинения просила суд дать доктору наказание — 5 лет колонии. Однако, суд оправдал Руденко по обвинению во взяточничестве, но признал виновным в мошенничестве. Врач взял деньги от пациентки (40 000 рублей) и якобы направил их на покупку мебели. Но позже он получил от администрации больницы компенсацию за приобретение, но эти деньги он не вернул пациентке, а оставил себе. В результате Руденко был приговорен к штрафу в размере 250 тысяч рублей, который позже был смягчен до 200 тысяч из-за времени, проведенного под стражей и домашним арестом.

Мягкий приговор: шанс на искупление

Мягкий приговор Руденко вызвал бурю эмоций и вопросов о том, как его конфликт с властями повлиял на исход дела. Обсуждают, что администрация региона в лице областной больницы, несмотря на ранее существовавшие разногласия, решила не настаивать на более суровом наказании.

«Это решение было принято с учетом того, что Руденко является опытным врачом, и его профессиональные навыки могут быть полезны для региона. Сейчас сам сосудистый работает в частных клиниках, а его сын — Николай Руденко трудится в областной больнице. Оба нужны пациентам. А из истории с конфликтами и уголовными статьями сделаны правильные выводы. Нужно не нарушать закон», — считают инсайдеры. 

Будет ли продолжение судов

Источники уверены, что прокуратура области намерена оспорить приговор, стремясь отменить оправдательные решения в подобных делах. Однако, это может создать напряженность в отношениях между прокуратурой и местными властями, которые предпочитают сохранить Руденко в качестве действующего врача.

В прокуратуре области URA.RU пояснили, что пока не приняли решение об апелляции на мягкий приговор. Вероятно, в ведомстве ожидают мотивировочной части решения. Адвокат Руденко, Владимир Вагин, пояснил URA.RU, что сторона защиты будет подавать апелляцию на приговор только если подаст свое представление прокуратура.

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В Кургане завершился громкий судебный процесс над сосудистым хирургом Андреем Руденко, который был оправдан по обвинению в получении взятки, но признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Руденко был приговорен к штрафу в размере 200 тысяч рублей, что вызвало бурю эмоций и вопросов о том, как этот конфликт с властями мог повлиять на исход дела. URA.RU собрало разрозненные события в единую историю. Конфликт, который потряс Курган Конфликт семьи Руденко с местными властями начался задолго до судебного процесса. Его сын, Николай Руденко, также хирург, столкнулся с директором департамента здравоохранения Алексеем Сигидаевым (сейчас не работает). По одной из версий, конфликт начался в июне 2023 года, когда Николай Руденко явился на встречу к Сигидаеву в шортах и похвастался знакомством с окружением губернатора. Однако, источники утверждают, что конфликт имел более глубокие причины, которые разгорелись в настоящий пожар. Судебный процесс Позже Андрей Руденко был обвинен по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая получение взятки и мошенничество с использованием служебного положения. Также мужчину обвиняли в оказании небезопасных услуг, приведшей к гибели пациентки — позднее преследование по данной статье было прекращено из-за изменений в законах. Сторона обвинения просила суд дать доктору наказание — 5 лет колонии. Однако, суд оправдал Руденко по обвинению во взяточничестве, но признал виновным в мошенничестве. Врач взял деньги от пациентки (40 000 рублей) и якобы направил их на покупку мебели. Но позже он получил от администрации больницы компенсацию за приобретение, но эти деньги он не вернул пациентке, а оставил себе. В результате Руденко был приговорен к штрафу в размере 250 тысяч рублей, который позже был смягчен до 200 тысяч из-за времени, проведенного под стражей и домашним арестом. Мягкий приговор: шанс на искупление Мягкий приговор Руденко вызвал бурю эмоций и вопросов о том, как его конфликт с властями повлиял на исход дела. Обсуждают, что администрация региона в лице областной больницы, несмотря на ранее существовавшие разногласия, решила не настаивать на более суровом наказании. Будет ли продолжение судов Источники уверены, что прокуратура области намерена оспорить приговор, стремясь отменить оправдательные решения в подобных делах. Однако, это может создать напряженность в отношениях между прокуратурой и местными властями, которые предпочитают сохранить Руденко в качестве действующего врача. В прокуратуре области URA.RU пояснили, что пока не приняли решение об апелляции на мягкий приговор. Вероятно, в ведомстве ожидают мотивировочной части решения. Адвокат Руденко, Владимир Вагин, пояснил URA.RU, что сторона защиты будет подавать апелляцию на приговор только если подаст свое представление прокуратура.
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