Драматическая история курганского хирурга: как Андрей Руденко получил шанс на искупление

В Кургане завершился громкий судебный процесс над сосудистым хирургом Андреем Руденко, который был оправдан по обвинению в получении взятки, но признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Руденко был приговорен к штрафу в размере 200 тысяч рублей, что вызвало бурю эмоций и вопросов о том, как этот конфликт с властями мог повлиять на исход дела. URA.RU собрало разрозненные события в единую историю.
Конфликт, который потряс Курган
Конфликт семьи Руденко с местными властями начался задолго до судебного процесса. Его сын, Николай Руденко, также хирург, столкнулся с директором департамента здравоохранения Алексеем Сигидаевым (сейчас не работает). По одной из версий, конфликт начался в июне 2023 года, когда Николай Руденко явился на встречу к Сигидаеву в шортах и похвастался знакомством с окружением губернатора. Однако, источники утверждают, что конфликт имел более глубокие причины, которые разгорелись в настоящий пожар.
«Николай Руденко публично назвал Сигидаева врагом и гастарбайтером, заявив, что если Сигидаев не оставит их в покое, вся семья покинет Курганскую область. Этот конфликт привел к увольнению Николая Руденко из Курганской областной больницы, а позже его отец, Андрей Руденко, также покинул должность заведующего отделением», — вспоминают источники URA.RU в медицинских кругах.
Судебный процесс
Позже Андрей Руденко был обвинен по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая получение взятки и мошенничество с использованием служебного положения. Также мужчину обвиняли в оказании небезопасных услуг, приведшей к гибели пациентки — позднее преследование по данной статье было прекращено из-за изменений в законах. Сторона обвинения просила суд дать доктору наказание — 5 лет колонии. Однако, суд оправдал Руденко по обвинению во взяточничестве, но признал виновным в мошенничестве. Врач взял деньги от пациентки (40 000 рублей) и якобы направил их на покупку мебели. Но позже он получил от администрации больницы компенсацию за приобретение, но эти деньги он не вернул пациентке, а оставил себе. В результате Руденко был приговорен к штрафу в размере 250 тысяч рублей, который позже был смягчен до 200 тысяч из-за времени, проведенного под стражей и домашним арестом.
Мягкий приговор: шанс на искупление
Мягкий приговор Руденко вызвал бурю эмоций и вопросов о том, как его конфликт с властями повлиял на исход дела. Обсуждают, что администрация региона в лице областной больницы, несмотря на ранее существовавшие разногласия, решила не настаивать на более суровом наказании.
«Это решение было принято с учетом того, что Руденко является опытным врачом, и его профессиональные навыки могут быть полезны для региона. Сейчас сам сосудистый работает в частных клиниках, а его сын — Николай Руденко трудится в областной больнице. Оба нужны пациентам. А из истории с конфликтами и уголовными статьями сделаны правильные выводы. Нужно не нарушать закон», — считают инсайдеры.
Будет ли продолжение судов
Источники уверены, что прокуратура области намерена оспорить приговор, стремясь отменить оправдательные решения в подобных делах. Однако, это может создать напряженность в отношениях между прокуратурой и местными властями, которые предпочитают сохранить Руденко в качестве действующего врача.
В прокуратуре области URA.RU пояснили, что пока не приняли решение об апелляции на мягкий приговор. Вероятно, в ведомстве ожидают мотивировочной части решения. Адвокат Руденко, Владимир Вагин, пояснил URA.RU, что сторона защиты будет подавать апелляцию на приговор только если подаст свое представление прокуратура.
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