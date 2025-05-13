13 мая 2025

Законным главой Кургана стал Антон Науменко. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Антон Науменко официально возглавил Курган
Антон Науменко официально возглавил Курган Фото:
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Конкурс на пост мэра Кургана

Новым главой Кургана стал Антон Науменко. Чиновник набрал необходимое количество голосов. Законным руководителем города он станет после того, как решение городской думы об его избрании вступит в силу. Это прозвучало на заседании думы по выборам мэра, передает корреспондент URA.RU.

«Согласно подсчету голосов депутатов Курганской городской думы новым главой города Кургана становится Антон Науменко. За него проголосовали 22 депутата из 26. Трое были состояли в счетной палате и не голосовали», — озвучили на заседании, передает журналист агентства.

Ранее конкурс по выборам главы Кургана стал третьим по счету за более чем год без мэра. За время проведения процедуры выбрали двух финалистов. Это временный градоначальник Антон Науменко и адвокат Курганской областной коллегии адвокатов Алексей Кондратьев. После нескольких переносов последнего этапа было решено провести заседание депутатов городской думы 14 мая. 

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Новым главой Кургана стал Антон Науменко. Чиновник набрал необходимое количество голосов. Законным руководителем города он станет после того, как решение городской думы об его избрании вступит в силу. Это прозвучало на заседании думы по выборам мэра, передает корреспондент URA.RU. «Согласно подсчету голосов депутатов Курганской городской думы новым главой города Кургана становится Антон Науменко. За него проголосовали 22 депутата из 26. Трое были состояли в счетной палате и не голосовали», — озвучили на заседании, передает журналист агентства. Ранее конкурс по выборам главы Кургана стал третьим по счету за более чем год без мэра. За время проведения процедуры выбрали двух финалистов. Это временный градоначальник Антон Науменко и адвокат Курганской областной коллегии адвокатов Алексей Кондратьев. После нескольких переносов последнего этапа было решено провести заседание депутатов городской думы 14 мая. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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