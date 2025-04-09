Вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев предупредил жителей о пожароопасном сезоне и штрафах. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Не разжигайте костры, не сжигайте траву и мусор. Эти правила известны всем, но они действительно работают. И если мы будем следовать им, то сможем защитить свои дома и своих близких. И пусть эта весна в Курганской области пройдет спокойно», — говорит Алексеев.
Кроме того, вице-губернатор подчеркнул, что нарушителей ждут штрафы. Среди нарушений правил пожарной безопасности выделяют (для граждан): разведение костров в неположенном месте (штраф от 15 до 30 тысяч рублей), захламление участков и прилегающих территорий (штраф до пяти тысяч рублей), неисправные электроприборы и печное отопление (штраф от пяти до 20 тысяч рублей), отсутствие первичных средств пожаротушения (штраф от двух до трех тысяч рублей). В случае серьезного пожара с пострадавшими или крупным материальным ущербом виновник может понести и уголовную ответственность.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Шадринска Антон Мокан обратился к жителям в связи с пожарами. С 11 апреля наступит запрет на посещение лесов и боров.
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