08 апреля 2025

В Перми три мигранта отправятся на СВО после получения российского гражданства

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд прошел в ТЦ и на стройплощадках города
Рейд прошел в ТЦ и на стройплощадках города Фото:

В Перми сотрудники краевого военного следственного отдела СК России и военной полиции Пермского гарнизона провели рейд по постановке бывших иностранцев на воинский учет. Он прошел в ТЦ и на стройплощадках города. Кроме того, проверялись водители.

«В ходе рейда три иностранца решили заключить контракты с Минобороны Российской Федерации. Им разъяснили условия ускоренного получения гражданства военнослужащим. Они пройдут военную службу в зоне проведения СВО. В 2024 году за время весеннего и осеннего призыва на службу поступили свыше 60 бывших мигрантов», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что В Пермском крае введен новый размер единовременной региональной выплаты для граждан, которые решили заключить контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации. С 1 января 2025 года она составила один млн рублей, а не 1,5 млн рублей, как было ранее.

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В Перми сотрудники краевого военного следственного отдела СК России и военной полиции Пермского гарнизона провели рейд по постановке бывших иностранцев на воинский учет. Он прошел в ТЦ и на стройплощадках города. Кроме того, проверялись водители. «В ходе рейда три иностранца решили заключить контракты с Минобороны Российской Федерации. Им разъяснили условия ускоренного получения гражданства военнослужащим. Они пройдут военную службу в зоне проведения СВО. В 2024 году за время весеннего и осеннего призыва на службу поступили свыше 60 бывших мигрантов», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее URA.RU сообщало о том, что В Пермском крае введен новый размер единовременной региональной выплаты для граждан, которые решили заключить контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации. С 1 января 2025 года она составила один млн рублей, а не 1,5 млн рублей, как было ранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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