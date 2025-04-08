08 апреля 2025

Погибшего полгода назад на СВО бойца похоронят в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отдать дань уважения подвигу героя приглашают всех желающих
Отдать дань уважения подвигу героя приглашают всех желающих Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Пласте Челябинской области пройдут похороны 31-летнего Даниила Акбарова, который погиб на СВО в октябре прошлого года. Об этом сообщила администрация муниципального округа.

«С глубокой скорбью администрация выражает соболезнования семье и близким нашего земляка-героя Акбарова Даниила Евгеньевича 27.02.1994 года рождения, участника специальной военной операции. Прощание с героем состоится 10 апреля», — сообщила администрация Пластовского муниципального округа в официальной группе в соцсети «ВКонтакте»

Даниил Акбаров погиб на СВО в октябре 2024 года, о чем также ранее сообщила пресс-служба муниципалитета. «С глубоким прискорбием сообщаем о новой трагической утрате. Даниил навсегда останется в наших сердцах как герой, готовый отдать жизнь за свою страну», — говорится в сообщении от 19 октября 2024 года. Проститься с героем и отдать дань уважения его подвигу приглашают всех желающих.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пласте Челябинской области пройдут похороны 31-летнего Даниила Акбарова, который погиб на СВО в октябре прошлого года. Об этом сообщила администрация муниципального округа. «С глубокой скорбью администрация выражает соболезнования семье и близким нашего земляка-героя Акбарова Даниила Евгеньевича 27.02.1994 года рождения, участника специальной военной операции. Прощание с героем состоится 10 апреля», — сообщила администрация Пластовского муниципального округа в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» Даниил Акбаров погиб на СВО в октябре 2024 года, о чем также ранее сообщила пресс-служба муниципалитета. «С глубоким прискорбием сообщаем о новой трагической утрате. Даниил навсегда останется в наших сердцах как герой, готовый отдать жизнь за свою страну», — говорится в сообщении от 19 октября 2024 года. Проститься с героем и отдать дань уважения его подвигу приглашают всех желающих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...