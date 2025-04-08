Погибшего полгода назад на СВО бойца похоронят в Челябинской области

В Пласте Челябинской области пройдут похороны 31-летнего Даниила Акбарова, который погиб на СВО в октябре прошлого года. Об этом сообщила администрация муниципального округа.
«С глубокой скорбью администрация выражает соболезнования семье и близким нашего земляка-героя Акбарова Даниила Евгеньевича 27.02.1994 года рождения, участника специальной военной операции. Прощание с героем состоится 10 апреля», — сообщила администрация Пластовского муниципального округа в официальной группе в соцсети «ВКонтакте»
Даниил Акбаров погиб на СВО в октябре 2024 года, о чем также ранее сообщила пресс-служба муниципалитета. «С глубоким прискорбием сообщаем о новой трагической утрате. Даниил навсегда останется в наших сердцах как герой, готовый отдать жизнь за свою страну», — говорится в сообщении от 19 октября 2024 года. Проститься с героем и отдать дань уважения его подвигу приглашают всех желающих.
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