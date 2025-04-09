В Горловке подорвали автомобиль, припаркованный у штаба ЛДПР

Атаку, по предварительным данным, осуществил дрон ВСУ
В Горловке ДНР рядом со штабом ЛДПР произошел взрыв автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе партии.
«Легковой автомобиль был подорван в непосредственной близости от местного отделения ЛДПР в Горловке», — говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения партии в соцсети «ВКонтакте». Там добавили, что, по предварительным данным, атаку мог совершить дрон ВСУ. Информация о пострадавших отсутствует. Взрыв зафиксировала камера видеонаблюдения.
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