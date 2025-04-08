Автодилеры ХМАО готовятся к распродаже новых машин по низким ценам

В Югре автоэксперты прогнозируют рост скидок на автомобили к середине лета. Цены на новые иномарки, произведенные в 2023, 2024 годах, могут обвалиться.
«Авторынок в ХМАО, как и по всей стране, просел едва ли не вполовину. Нереализованные автомобили 2023, 2024 годов выпуска еще будут падать в цене, как правило, пик распродаж приходится на середину лета», — рассказала URA.RU генеральный директор «Сибкар+» Элеонора Адливанкина. На стоимость транспорта влияет и сезонность: люди уезжают в отпуска, тратят деньги на отдых, а автоцентры, тем временем, продолжают работать, несмотря на падения объема продаж.
Собеседница агентства отмечает, что причиной распродаж также становится отсутствие новых поставок летом. Как правило, свежие партии машин в салоны отгружают ближе к осени. Кроме того, имеющиеся запасы не всегда востребованы на рынке.
Пока же в нынешних экономических условиях автобизнес вообще становится низкомаржинальным, подчеркивает эксперт URA.RU. Эти слова подтверждаются и данным аналитического агентства «АВТОСТАТ»: в марте в стране было реализовано около 80 тысяч новых легковых автомобилей, что на 45,5% меньше, чем годом ранее. «Отсутствие спроса всегда влечет за собой падение цен. Нынешний период — не исключение», — заключает Элеонора Адливанкина.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО автосалоны распродают автомобили без пробега по бросовым ценам. Новые машины китайского производства можно приобрести до 1,5 миллионов рублей.
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