08 апреля 2025

Автодилеры ХМАО готовятся к распродаже новых машин по низким ценам

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО к середине лета ожидается пик распродаж новых автомобилей
В ХМАО к середине лета ожидается пик распродаж новых автомобилей Фото:

В Югре автоэксперты прогнозируют рост скидок на автомобили к середине лета. Цены на новые иномарки, произведенные в 2023, 2024 годах, могут обвалиться.

«Авторынок в ХМАО, как и по всей стране, просел едва ли не вполовину. Нереализованные автомобили 2023, 2024 годов выпуска еще будут падать в цене, как правило, пик распродаж приходится на середину лета», — рассказала URA.RU генеральный директор «Сибкар+» Элеонора Адливанкина. На стоимость транспорта влияет и сезонность: люди уезжают в отпуска, тратят деньги на отдых, а автоцентры, тем временем, продолжают работать, несмотря на падения объема продаж.

Собеседница агентства отмечает, что причиной распродаж также становится отсутствие новых поставок летом. Как правило, свежие партии машин в салоны отгружают ближе к осени. Кроме того, имеющиеся запасы не всегда востребованы на рынке.

Пока же в нынешних экономических условиях автобизнес вообще становится низкомаржинальным, подчеркивает эксперт URA.RU. Эти слова подтверждаются и данным аналитического агентства «АВТОСТАТ»: в марте в стране было реализовано около 80 тысяч новых легковых автомобилей, что на 45,5% меньше, чем годом ранее. «Отсутствие спроса всегда влечет за собой падение цен. Нынешний период — не исключение», — заключает Элеонора Адливанкина.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО автосалоны распродают автомобили без пробега по бросовым ценам. Новые машины китайского производства можно приобрести до 1,5 миллионов рублей.

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В Югре автоэксперты прогнозируют рост скидок на автомобили к середине лета. Цены на новые иномарки, произведенные в 2023, 2024 годах, могут обвалиться. «Авторынок в ХМАО, как и по всей стране, просел едва ли не вполовину. Нереализованные автомобили 2023, 2024 годов выпуска еще будут падать в цене, как правило, пик распродаж приходится на середину лета», — рассказала URA.RU генеральный директор «Сибкар+» Элеонора Адливанкина. На стоимость транспорта влияет и сезонность: люди уезжают в отпуска, тратят деньги на отдых, а автоцентры, тем временем, продолжают работать, несмотря на падения объема продаж. Собеседница агентства отмечает, что причиной распродаж также становится отсутствие новых поставок летом. Как правило, свежие партии машин в салоны отгружают ближе к осени. Кроме того, имеющиеся запасы не всегда востребованы на рынке. Пока же в нынешних экономических условиях автобизнес вообще становится низкомаржинальным, подчеркивает эксперт URA.RU. Эти слова подтверждаются и данным аналитического агентства «АВТОСТАТ»: в марте в стране было реализовано около 80 тысяч новых легковых автомобилей, что на 45,5% меньше, чем годом ранее. «Отсутствие спроса всегда влечет за собой падение цен. Нынешний период — не исключение», — заключает Элеонора Адливанкина. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО автосалоны распродают автомобили без пробега по бросовым ценам. Новые машины китайского производства можно приобрести до 1,5 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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