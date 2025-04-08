В ХМАО выставили на торги месторождение нефти по цене двухкомнатной квартиры

В Ханты-Мансийском автономном округе продается нефтяное месторождение в Октябрьском районе. Начальная цена Северо-Октябрьского участка недр на аукционе составляет 8,3 миллиона рублей.
«На торги выставлен участок недр „Северо-Октябрьский“, расположенный в Октябрьском районе ХМАО. Стартовая цена за пользование недрами составляет 8 321 480 рублей», — сообщил URA.RU организатор аукциона.
Участок занимает площадь более 320 квадратных километров и расположен в 47 километрах к северу от поселка Октябрьское. Ближайшая инфраструктура — автомобильная дорога, магистральный газопровод и ЛЭП — находится примерно в 10–15 километрах от границ территории..
На месторождении отсутствуют скважины, ранее здесь проводилась только сейсморазведка. Извлекаемые ресурсы оцениваются в 6,8 миллиона тонн нефти, 368 миллионов кубометров газа и 11 тысяч тонн конденсата, однако они требуют уточнения. Часть участка пересекается с угодьями коренных малочисленных народов Севера. Компания, которая получит лицензию, должна будет согласовать свои действия с аборигенами.
Ранее URA.RU писало, что в Белоярском районе Югры, входящем в арктическую зону, также выставлены на торги три нефтяных месторождения. Начальная стоимость лицензий на них достигает 34 миллионов рублей.
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