В ХМАО продают лицензии на нефтяные месторождения в арктической зоне

В Ханты-Мансийском автономном округе объявили аукционы по продаже лицензий на право пользования недрами трех нефтяных месторождений, которые расположены в Белоярском районе, который входит в арктическую зону региона. Организатором торгов выступает Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу.
«На торги выставлены участки „Помутский 1“, „Помутский 2“ и „Помутский 3“. Все они находятся в Белоярском районе Югры», — сообщил URA.RU организатор аукциона. Лицензии предоставляются на 25 лет и охватывают этапы геологического изучения, разведки и добычи нефти, газа и конденсата.
Цена за лицензию на участок «Помутский 1» составляет 20,8 миллионов рублей, на участок «Помутский 2» — 34,4 млн руб., на участок «Помутский 3» — более пяти миллионов рублей. Все три месторождения расположены на землях лесного фонда общей площадью порядка двух тысяч квадратных метров.
На участках нет нефтяных скважин, раньше там не велась разведка и добыча. Основными полезными ископаемыми на них являются нефть, газ и газовый конденсат, однако их запасы подлежат уточнению в ходе геологоразведки. Месторождения «Помутский 1» и «Помутский 2» расположены вблизи административной границы ХМАО, в северной части Белоярского района.
Участок «Помутский 3» частично пересекается с угодьями коренных малочисленных народов Севера регионального значения. Компания, которая будет искать нефть на нем, должна согласовать деятельность с аборигенами.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук назвал основные задачи для развития арктических районов. Он предложил упростить процедуру получения лицензий на добычу полезных ископаемых в Белоярском и Березовском районах.
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