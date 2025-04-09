Из-за обрушения дома в Новополтавке погибли две девочки. Видео

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Спасатели разбирают завалы на месте обрушения дома, заявил Балицкий
Спасатели разбирают завалы на месте обрушения дома, заявил Балицкий Фото:
новость из сюжета
В Запорожской области рухнула часть многоквартирного дома

В результате обрушения многоквартирного дома в селе Новополтавка в Запорожской области погибли двое детей. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«В результате обрушения многоквартирного дома в селе Новополтавка Черниговского муниципального округа погибли два ребенка — девочки 2013 и 2016 года рождения», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Он добавил, что также есть раненые, среди которых родители одного из погибших и двое женщин.

МЧС России занимается разбором завалов, причины происшествия выясняются. Оперативные службы обеспечат помощь пострадавшим и родственникам, заключил губернатор.

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В результате обрушения многоквартирного дома в селе Новополтавка в Запорожской области погибли двое детей. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «В результате обрушения многоквартирного дома в селе Новополтавка Черниговского муниципального округа погибли два ребенка — девочки 2013 и 2016 года рождения», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Он добавил, что также есть раненые, среди которых родители одного из погибших и двое женщин. МЧС России занимается разбором завалов, причины происшествия выясняются. Оперативные службы обеспечат помощь пострадавшим и родственникам, заключил губернатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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