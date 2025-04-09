В результате обрушения многоквартирного дома в селе Новополтавка в Запорожской области погибли двое детей. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«В результате обрушения многоквартирного дома в селе Новополтавка Черниговского муниципального округа погибли два ребенка — девочки 2013 и 2016 года рождения», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Он добавил, что также есть раненые, среди которых родители одного из погибших и двое женщин.
МЧС России занимается разбором завалов, причины происшествия выясняются. Оперативные службы обеспечат помощь пострадавшим и родственникам, заключил губернатор.
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