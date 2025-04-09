Оправданный экс-мэр курганского округа Малышев получит компенсацию после суда

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Бывшему главе Катайска Малышеву выплатят компенсацию
Бывшему главе Катайска Малышеву выплатят компенсацию Фото:

Бывший глава Катайского района (Курганская область) Юрий Малышев получит компенсацию за незаконное уголовное преследование. Оправданный по делам о превышении полномочий и премиях экс-чиновник заявление о возмещении имущественного ущерба в порядке реабилитации и добился выплаты ущерба. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших коллег Малышева.

«Оправданный по делам о премиях и превышении полномочий Малышев получит компенсацию за несколько лет уголовного преследования», — сообщили источники. Ее размер составит несколько сотен тысяч рублей.

Информация нашла подтверждение в судебной картотеке. В катайском райсуде рассматривали материалы в отношении Малышева на предмет возмещения вреда реабилитированному. «Результат рассмотрения — удовлетворено частично», — сообщается на сайте организации.

Редакция обратилась за комментариями к адвокатам Малышева — Марине Плоховой и Виталию Гейворонскому. Защитники подтвердили, что их доверителю присудили компенсацию из казны за незаконное преследование со стороны следователей. Размер компенсации составит 800 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что обвиняемый в незаконном распределении премий и превышении полномочий экс-мэр Катайского района был полностью оправдан. Адвокатам Малышева удалось остановить новое слушание по делу о превышении полномочий, опротестовав решение в кассационном суде. Повторная апелляция оправдала бывшего главу района.

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Бывший глава Катайского района (Курганская область) Юрий Малышев получит компенсацию за незаконное уголовное преследование. Оправданный по делам о превышении полномочий и премиях экс-чиновник заявление о возмещении имущественного ущерба в порядке реабилитации и добился выплаты ущерба. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших коллег Малышева. «Оправданный по делам о премиях и превышении полномочий Малышев получит компенсацию за несколько лет уголовного преследования», — сообщили источники. Ее размер составит несколько сотен тысяч рублей. Информация нашла подтверждение в судебной картотеке. В катайском райсуде рассматривали материалы в отношении Малышева на предмет возмещения вреда реабилитированному. «Результат рассмотрения — удовлетворено частично», — сообщается на сайте организации. Редакция обратилась за комментариями к адвокатам Малышева — Марине Плоховой и Виталию Гейворонскому. Защитники подтвердили, что их доверителю присудили компенсацию из казны за незаконное преследование со стороны следователей. Размер компенсации составит 800 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что обвиняемый в незаконном распределении премий и превышении полномочий экс-мэр Катайского района был полностью оправдан. Адвокатам Малышева удалось остановить новое слушание по делу о превышении полномочий, опротестовав решение в кассационном суде. Повторная апелляция оправдала бывшего главу района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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