Спецпредставитель губернатора ЯНАО в зоне спецоперации генерал Александр Агафонов покидает свою должность. Как сообщает источник в политических кругах, ему на замену придет новый представитель.
«По состоянию здоровья» — комментирует источник причину ухода Агафонова. Ожидается, что губернатор округа Дмитрий Артюхов проведет встречу с генералом после его ухода.
Кто придет на место Агафонова, власти пока не называют. Однако известно, что кандидат уже найден.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в декабре 2023 года представил главам окружных муниципалитетов генерала Александра Агафонова, который будет обеспечивать связь с ямальскими подразделениями, находящимися в Донбассе. О том, что известно о генерале, ушедшем с должности, писало ранее URA.RU.
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