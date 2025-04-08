08 апреля 2025

Спецпредставитель губернатора ЯНАО в зоне СВО покидает должность. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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На его место власти Ямала уже нашли замену
На его место власти Ямала уже нашли замену Фото:

Спецпредставитель губернатора ЯНАО в зоне спецоперации генерал Александр Агафонов покидает свою должность. Как сообщает источник в политических кругах, ему на замену придет новый представитель.

«По состоянию здоровья» — комментирует источник причину ухода Агафонова. Ожидается, что губернатор округа Дмитрий Артюхов проведет встречу с генералом после его ухода.

Кто придет на место Агафонова, власти пока не называют. Однако известно, что кандидат уже найден.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в декабре 2023 года представил главам окружных муниципалитетов генерала Александра Агафонова, который будет обеспечивать связь с ямальскими подразделениями, находящимися в Донбассе. О том, что известно о генерале, ушедшем с должности, писало ранее URA.RU.

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Спецпредставитель губернатора ЯНАО в зоне спецоперации генерал Александр Агафонов покидает свою должность. Как сообщает источник в политических кругах, ему на замену придет новый представитель. «По состоянию здоровья» — комментирует источник причину ухода Агафонова. Ожидается, что губернатор округа Дмитрий Артюхов проведет встречу с генералом после его ухода. Кто придет на место Агафонова, власти пока не называют. Однако известно, что кандидат уже найден. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в декабре 2023 года представил главам окружных муниципалитетов генерала Александра Агафонова, который будет обеспечивать связь с ямальскими подразделениями, находящимися в Донбассе. О том, что известно о генерале, ушедшем с должности, писало ранее URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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