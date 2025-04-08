08 апреля 2025

В ХМАО расширяется федеральная сеть фитнес-клубов

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО пока что работают два фитнес-клуба DDX
В ХМАО пока что работают два фитнес-клуба DDX Фото:

К открытию в Нижневартовске готовится еще один фитнес-клуб федеральной сети DDX Fitness. В округе пока что работают две точки.

«Скоро открытие», — следует из объявления, опубликованного на сайте сети. Первый фитнес-клуб DDX открылся в Нижневартовске в 2023 году. Еще через год точка появилась в Сургуте.

В ХМАО значительно больше локальных фитнес-клубов. В Нижневартовске, например, работает два филиала Strong Fitness Hall, а в Сургуте — несколько точек Fitness plaza.

Ранее URA.RU сообщало о рейде сотрудников ОМОН в фитнес-центре DDX в Нижневартовске. Силовики разыскивали нелегальных мигрантов. Руководители центра при этом заявили, что работают в рамках правового поля и готовы сотрудничать с правоохранительными органами.

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К открытию в Нижневартовске готовится еще один фитнес-клуб федеральной сети DDX Fitness. В округе пока что работают две точки. «Скоро открытие», — следует из объявления, опубликованного на сайте сети. Первый фитнес-клуб DDX открылся в Нижневартовске в 2023 году. Еще через год точка появилась в Сургуте. В ХМАО значительно больше локальных фитнес-клубов. В Нижневартовске, например, работает два филиала Strong Fitness Hall, а в Сургуте — несколько точек Fitness plaza. Ранее URA.RU сообщало о рейде сотрудников ОМОН в фитнес-центре DDX в Нижневартовске. Силовики разыскивали нелегальных мигрантов. Руководители центра при этом заявили, что работают в рамках правового поля и готовы сотрудничать с правоохранительными органами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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