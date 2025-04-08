В ХМАО расширяется федеральная сеть фитнес-клубов

К открытию в Нижневартовске готовится еще один фитнес-клуб федеральной сети DDX Fitness. В округе пока что работают две точки.
«Скоро открытие», — следует из объявления, опубликованного на сайте сети. Первый фитнес-клуб DDX открылся в Нижневартовске в 2023 году. Еще через год точка появилась в Сургуте.
В ХМАО значительно больше локальных фитнес-клубов. В Нижневартовске, например, работает два филиала Strong Fitness Hall, а в Сургуте — несколько точек Fitness plaza.
Ранее URA.RU сообщало о рейде сотрудников ОМОН в фитнес-центре DDX в Нижневартовске. Силовики разыскивали нелегальных мигрантов. Руководители центра при этом заявили, что работают в рамках правового поля и готовы сотрудничать с правоохранительными органами.
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