В ЯНАО более 700 пар с начала года зарегистрировали официальные браки

С начала года в ЯНАО появилось 729 новых семей — именно столько пар официально зарегистрировали отношения. Об этом сообщает окружная служба ЗАГС.
«В январе на Ямале появилось 729 семейных пар. В красивые даты (а такие в этом году приходятся на 25 число каждого месяца) браки зарегистрировали 137 пар», — сообщает служба ЗАГС в официальном telegram-канале.
Новыми многодетными семьями стали 302 семьи. А 32 пары торжественно отметили юбилеи совместной жизни.
Ранее URA.RU сообщало, что пара молодоженов из Салехарда сыграла свадьбу у подножия горы Рай-Из. Площадку для бракосочетания в рамках массового восхождения «Движения первых» организовала служба ЗАГС ЯНАО.
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