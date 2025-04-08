08 апреля 2025

В ЯНАО более 700 пар с начала года зарегистрировали официальные браки

За 2025 год в ЯНАО появилось 729 новых семей
© Служба новостей «URA.RU»
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Более 700 новый семей появилось на Ямале с начала года
Более 700 новый семей появилось на Ямале с начала года Фото:

С начала года в ЯНАО появилось 729 новых семей — именно столько пар официально зарегистрировали отношения. Об этом сообщает окружная служба ЗАГС. 

«В январе на Ямале появилось 729 семейных пар. В красивые даты (а такие в этом году приходятся на 25 число каждого месяца) браки зарегистрировали 137 пар», — сообщает служба ЗАГС в официальном telegram-канале.

Новыми многодетными семьями стали 302 семьи. А 32 пары торжественно отметили юбилеи совместной жизни. 

Ранее URA.RU сообщало, что пара молодоженов из Салехарда сыграла свадьбу у подножия горы Рай-Из. Площадку для бракосочетания в рамках массового восхождения «Движения первых» организовала служба ЗАГС ЯНАО. 

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С начала года в ЯНАО появилось 729 новых семей — именно столько пар официально зарегистрировали отношения. Об этом сообщает окружная служба ЗАГС.  «В январе на Ямале появилось 729 семейных пар. В красивые даты (а такие в этом году приходятся на 25 число каждого месяца) браки зарегистрировали 137 пар», — сообщает служба ЗАГС в официальном telegram-канале. Новыми многодетными семьями стали 302 семьи. А 32 пары торжественно отметили юбилеи совместной жизни.  Ранее URA.RU сообщало, что пара молодоженов из Салехарда сыграла свадьбу у подножия горы Рай-Из. Площадку для бракосочетания в рамках массового восхождения «Движения первых» организовала служба ЗАГС ЯНАО. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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